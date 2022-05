Servicios Estudiantiles. Breves de la historia 1

Por: Juan Manuel Rivera Juárez •

El estudiantado que desde 1868 intentó hacer valer sus derechos y que en 1893 conformó dos sociedades de alumnos, El Estudio y el Comité de Estudiantes (las cuales fueron reconocidas de inmediato por las autoridades escolares y estatales), logró sacudirse la tutela oficial hasta el año de 1960 (casi 90 años después). Los alumnos unidos en torno al presidente de la Sociedad de Alumnos, Jesús Manuel Díaz Casas, fueron partícipes de cambios estructurales que impactaron en la educación pública en el estado, el Instituto adquirió su autonomía y al mismo tiempo obligó a las autoridades del plantel a realizar una serie de reformas que lo condujeron a su transformación en Universidad. La Casa del Estudiante Universitario y el Comedor Estudiantil son dos conquistas, resultado de las luchas estudiantiles a lo largo de los años. En esta investigación se documentan algunos antecedentes.

Ante la carencia de recursos económicos de un grupo de estudiantes foráneos que se veían limitados para cubrir sus necesidades alimentarias, los alumnos Uriel Márquez Valerio y Rubén Reynoso se organizaron para promover la creación de un comedor estudiantil en donde el costo de los alimentos fuera más económico. En 1957, en el tercer piso de lo que hoy es el Hotel de Sta. Lucía, ubicado en la Av. Hidalgo número 65, se instaló el comedor estudiantil. El Gobierno Estatal pagaba la renta del inmueble y el director del Instituto cubría el costo del gas para cocinar, así como al personal para atender la cocina, mientras que los insumos eran pagados por los estudiantes a través de un bono que adquirían cada mes; el comedor era administrado por un Comité de estudiantes y a la vez el Instituto nombraba un administrador, el primero en el puesto fue Francisco Cortés.

Ante el intento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de inmiscuirse en la administración del comedor, ya que sus oficinas y las de la CNC se encontraban en el mismo edificio, se optó por reubicarlo en las instalaciones del Instituto. En el año de 1959 el administrador del Comedor Estudiantil era Petronilo Lozano, da cuenta de ello un oficio que le remite el Dr. Luis Figueroa Ortíz, Jefe de Servicios de la Dirección de Obras Públicas del Estado, relacionado con el azolvado del drenaje de aguas negras del piso que utilizaba el Comedor Estudiantil a petición del Lic. Roberto Valadez Galavíz, Presidente del Comité Ejecutivo Regional del PRI, se le informa que se procederá de inmediato a las reparaciones requeridas debido a los daños ocasionados a los ocupantes de los pisos inferiores.

En el mismo año el Gobernador Lic. Francisco E. García con la finalidad de que el Instituto incrementara su patrimonio, le cedió el edificio que anteriormente ocuparan los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia en el Estado, ubicado en la calle Dr. Hierro, ahí se alojó la Escuela y el Internado de Enfermería y Obstetricia. Solo se ofrecían servicios estudiantiles de hospedaje en el internado a las alumnas de la citada escuela.

Un par de años después las demandas de hospedaje y alimentación para las y los estudiantes que no contaban con las mismas posibilidades de manutención, se retomaron en el Foro de Reforma Universitaria de 1971, una de las recomendaciones y resolutivos fue la instauración de la Casa del Estudiante Universitario con las siguientes bases: a) Que se conceda la utilización de los servicios de la casa, previo estudio socio-económico de los solicitantes, teniendo prioridad los de familias de más bajos recursos. b) Que se reglamente su funcionamiento y conservación con base en una persona designada por la Universidad (administrador) y un Comité de los derecho-habientes.

Con respecto al Comedor Estudiantil se planteó a) Que se construya el servicio de Comedor Estudiantil, previo estudio de la demanda que se tenga del servicio, para su correcta planeación. b) Que se proporcione un buen servicio consistente en un lugar adecuado, de ser posible en la Casa del Estudiante Universitario, una dieta balanceada de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos. c) Que como su finalidad no es juego, las cuotas deberán ser fijadas con base en este requerimiento. d) Que se tomen medidas de carácter preventivo para que no se afecten las finanzas del comedor, entre ellas, la posibilidad de que el padre o tutor paguen directamente la cuota y la que no sea cubierta se pase a la cuenta del alumno en la Tesorería de la Universidad; se solicite auxilio de dependencias que proporcionen gratuitamente alimentos.

En la reunión del 13 de enero de 1972 del Honorable Consejo Universitario (HCU) fueron analizadas las conclusiones del Foro de Reforma Universitaria, relativas a la democratización de la enseñanza, aprobándose la construcción de una casa del estudiante y un comedor estudiantil para alumnos de bajos recursos económicos. Estos acuerdos no se llevaron a cabo de inmediato. El Consejo Directivo de la FEUZ, en su reunión del 14 de noviembre de 1972, acordó hacer llegar al Lic. Jesús Manuel Díaz Casas, presidente del HCU, un oficio solicitando se convoque al Consejo a reunión con carácter extraordinario, para tratar los asuntos relacionados con la Casa del Estudiante Universitario. En el oficio se argumentan que la mayor parte de los estudiantes que cursan su carrera en la Universidad son de fuera de la ciudad, e incluso del estado, y que las rentas que se pagan son muy elevadas. Por tal razón con la intensión de resolver el problema, solicitan se discuta en dicha sesión.

En noviembre de 1971 la FEUAZ solicita por primera vez el apoyo para la construcción de un comedor en la parte anexa a la cancha de basquetbol de la Preparatoria 1. La petición fue respaldada por una huelga de los estudiantes de Ingeniería, Economía, Derecho, Contaduría y Secundaría. La construcción del comedor no fue posible (a pesar de que el HCU lo aprueba). Los estudiantes prosiguieron la lucha y finalmente en octubre de 1974, después de una manifestación estudiantil que culminó en Palacio de Gobierno, el Gobernador Fernando Pamanes Escobedo autorizó recursos por 120 mil pesos para adecuar la dirección de la Escuela de Ingeniería y convertirla en Comedor. La construcción concluyó el 25 de enero de 1975.

El segundo comedor en abrir sus puertas fue el de la Escuela de Agronomía, al trasladarse a sus actuales instalaciones, en 1979, se adecuó una bodega para instalarlo. El tercer comedor fue el de Preparatoria II que al igual que los anteriores su puesta en funcionamiento fue gracias a una lucha estudiantil, como resultado de la toma de las instalaciones de Rectoría, en mayo de 1982 se autorizó el funcionamiento del comedor. Posteriormente, ya sin tantos problemas, fueron creados los comedores de Veterinaria, Ciencias Químicas y Preparatoria III. En una próxima entrega esperamos estar en posibilidades de documentar sobre la Casa del Estudiante Universitario.

