Deslumbra Queen Sinfónico en el Festival Cultural de Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

Un espectáculo que combinó la majestuosidad de la música sinfónica con la fuerza inmortal del rock de la legendaria banda británica Queen, el Teatro Fernando Calderón se convirtió en el epicentro de una celebración memorable, en el marco del Festival Cultural de Zacatecas 2025.

Cientos de personas abarrotaron cada rincón del recinto para presenciar el concierto que celebró, de manera especial, el 15 aniversario del Coro del Estado de Zacatecas y la ejecución de un programa que combinó la majestuosidad de la música sinfónica con la fuerza inmortal del rock de Queen.

La velada arrancó con “God Save The Queen”, interpretada con toda la fuerza y solemnidad de la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas y el Coro del Estado, bajo la batuta del director artístico invitado, Alfredo Ibarra, y la dirección coral de José Manuel Delgadillo. Este primer acorde marcó el tono de una noche inolvidable, que cumplió con creces las expectativas.

Con la interpretación de «Bohemian Rhapsody», la atmósfera se transformó en pura magia. La pieza, considerada una de las obras maestras del rock, encontró una nueva vida en la fusión entre el coro, la orquesta y el Quinteto Britania, 102 músicos y cantantes en el escenario quienes dieron voz y espíritu a cada sección de la compleja estructura de la canción.

El público, fascinado, acompañó en silencio cada matiz, para estallar en aplausos y en momentos coreando cada uno de los temas de los que se conformó el repertorio, entre las que destacaron “I want to break free”, “Crazy little thing called love”, y aquel himno que te dice que todo es posible: “Innuendo”, de gran fuerza interpretativa.

El repertorio integró también una excepcional versión de “Somebody to love”, donde el Coro del Estado brilló con una expresividad conmovedora, al capturar la esencia que la letra encierra. La conjunción de voces alcanzó momentos de intensa emotividad, con arreglos que potenciaron la profundidad del tema.

Cada obra fue una celebración no sólo de la música de Queen, sino también del esfuerzo y la pasión que el Coro del Estado de Zacatecas ha cultivado a lo largo de sus 15 años de existencia. La comunión entre el público, los músicos y los cantantes creó una atmósfera que el sábado 26 de abril, a las 20:00 horas, en Plaza de Armas, muchos volverán a presenciar, en el foro estelar del FCZ 2025.

Al concluir el concierto, los aplausos se prolongaron en una ovación que reconoció la excelencia artística de la noche y el orgullo de contar en Zacatecas con agrupaciones, coral y sinfónica, de tan alto nivel, en un concierto que no sólo fue un tributo, sino un estupendo triunfo musical que reafirma la vitalidad del Festival Cultural y la riqueza del talento zacatecano.