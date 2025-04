Atendió CONDUSEF 2,368 reclamaciones del estado de Zacatecas durante el periodo enero – diciembre de 2024

Por: La Jornada Zacatecas •

En 2024 la CONDUSEF recibió 2,368 reclamaciones de Zacatecas, lo que representó una disminución de 10.5% con respecto a 2023. Este estado concentró el 0.9% del total de reclamaciones a nivel nacional. Para el periodo enero – febrero de 2025, la entidad ya registró 400 reclamaciones.

En 2024 se logró recuperar un monto de 24.9 millones de pesos, lo que significó 99.2% más que en 2023. En los dos primeros meses de 2025 se han recuperado 1.0 millones de pesos. Los productos más reclamados fueron la tarjeta de crédito, el reporte de crédito especial y el crédito personal que en conjunto representaron el 47.2% del total en esa entidad.

Las principales causas de reclamación en 2024 fueron: los consumos no reconocidos, la transferencia electrónica no reconocida y la solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada, las cuales sumaron el 20.9% de las quejas en la entidad. En enero – febrero de 2025, estas tres mismas causas representan el 18.2%.

Por sector, la Banca Múltiple concentró el 58.0% de las reclamaciones, seguida por las Sociedades de Información Crediticia con el 15.9% y las Aseguradoras con el 11.0%

PRINCIPALES INSTITUCIONES RECLAMADAS, ESTADO DE ZACATECAS

ENE – DIC 2023-2024 y ENE – FEB 2025

Ranking Institución Anual Ene – feb 2025 2023 2024 Asuntos Asuntos Part. Var. (%) Fav. (%) asuntos Fav. (%) 50.8% del total de las reclamaciones* 1 Banorte 319 337 14.2% 5.6 37.0 48 22.4 2 BBVA 321 297 12.5% -7.5 52.1 55 38.0 3 Buró de Crédito 235 271 11.4% 15.3 87.8 43 81.1 4 Banco Azteca 141 183 7.7% 29.8 29.3 31 57.1 5 BanCoppel 144 115 4.9% -20.1 52.8 23 52.9

*Cifras al cierre 2024

En 2024, la resolución favorable a los usuarios en la Banca Múltiple alcanzó un 45.4% (en los dos primeros meses de 2025 fue del 38.7%). Destaca que el 25.8% de estas reclamaciones correspondieron a las personas adultas mayores. Además, el 40.5% de las quejas de banca múltiple en la entidad estuvieron relacionadas con posibles fraudes, principalmente por los consumos y las transferencias electrónicas no reconocidas.

Para facilitar la atención, CONDUSEF ofrece diversos canales en su página de internet, como el Portal de Queja Electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) para reportar malas prácticas, el Chat en línea, el Centro de Contacto (55 53 400 999) y el correo electrónico ([email protected]).

Todos los trámites en CONDUSEF son gratuitos y no requieren gestores o representantes. Se recomienda estar alerta ante personas que soliciten dinero para realizar trámites en nombre de esta Comisión.