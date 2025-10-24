Se roban a bebé del Hospital Materno Infantil de Durango; activan Alerta Amber

Por: La Jornada •

Durango, Dgo. Una bebé de un mes de nacida fue robada del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, perteneciente a la Secretaría de Salud.

Los familiares exigen justicia y la destitución del director del nosocomio, Fernando Loera.

Teresa de Jesús Rivas, abuela de la menor, señaló que la sustracción se realizó la tarde noche del jueves cuando darían de alta a la bebé quien cumplía un mes con 10 días internada.

De acuerdo con un video difundido en redes, en el área de neonatos, donde estaba la pequeña, no había nadie porque el personal se había ido al festejo del Día del Médico y sólo se observa a una mujer vestida con ropa quirúrgica que no es personal del hospital.

Desde que ocurrió el incidente, ninguna autoridad del Hospital Materno Infantil, de la Secretaría de Salud ni de la Fiscalía general del Estado se ha pronunciado sobre lo sucedido.

Teresa de Jesús dijo que la bebé nació prematura y presenta un problema por lo cual requiere de leche especial.

Afirmó que a las cinco de la mañana de este viernes fue detenida una empleada de intendencia, quién habría tenido un diálogo con la mujer del video.

Desde la noche del jueves, personal de la Fiscalía del Estado de Durango se ha entrevistado con los familiares de la bebé, con personal del Hospital Materno Infantil y con los guardias de vigilancia.

Por el momento, se ha emitido la Alerta Amber por la desaparición de la menor.