Presentan alumnos de Letras quejas ante CDHEZ por lesiones durante protesta

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Fe de erratas:

- Publicidad -

En relación con la nota titulada “Presentan alumnos de Letras denuncias ante Fiscalía por lesiones durante protesta”, se aclara que es incorrecto afirmar que estudiantes de la Asamblea “Pensamiento y Libertad” de la Unidad Académica de Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas hayan presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas por los hechos ocurridos en el Museo Zacatecano el pasado miércoles 21 de mayo.

La información correcta es que los estudiantes presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

Se asume la responsabilidad del error y se ofrece una disculpa a la Asamblea Estudiantil “Pensamiento y Libertad”, así como a las personas aludidas. La versión corregida ya ha sido actualizada.

Sobre los hechos acontecidos la noche del miércoles en el Museo Zacatecano, se ha informado que tres estudiantes presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), tras resultar lesionados durante una protesta en el marco de un evento inaugural del Doctorado en Cultura Escrita y Comunicación. Al respecto, la directora de la Unidad Académica de Letras (UAL-UAZ), Mónica Muñoz, difundió un posicionamiento en el que negó cualquier tipo de agresión, y denunció acoso y hostilidad continua en su contra.

La Asamblea Estudiantil “Pensamiento y Libertad” publicó este jueves por la mañana un comunicado en el que aseguran que la intención era protestar de forma pacífica y silenciosa como alumnos matriculados, durante un evento al que se invitó a la comunidad estudiantil

“Con lujo de violencia física se nos cerró la puerta en la cara. Esto causó que la mano de uno de nuestros compañeros quedara prensada entre las dos puertas. Al tratar de ayudarlo, dos compañeros más resultaron lesionados”, relataron, acompañando con fotografías estos señalamientos.

Destacaron el desprecio a las y los estudiantes manifestantes: “Las peticiones son legítimas, el paro no se ha respetado y la destitución del rector tampoco”.

Aclararon que su protesta no estaba dirigida contra ninguna persona en específico, pero sí reprocharon la falta de respaldo a quienes denuncian violencia: “La censura y el acoso que hemos experimentado desde nuestra Unidad nos demuestran que no somos escuchadxs”.

La directora Mónica Muñoz Muñoz respondió desde su perfil personal de Facebook, comenzando su relato con la descripción de cómo, al salir del recinto, fue seguida por estudiantes hasta la Plaza Independencia, donde abordó un taxi.

Aseguró que esa conducta constituyó una forma de acoso personal. Sobre el incidente en la entrada del museo, afirmó: “Lo único que hicimos fue cerrar la puerta. No hubo patadas, no hubo jaloneos, no hubo golpes”.

Señaló que el recinto no es universitario y que el evento ya había comenzado cuando se tomó la decisión de cerrar el acceso.

También cuestionó el video difundido por los estudiantes, al argumentar que “no muestra un rostro de dolor”. Añadió que la mayoría de los asistentes salió por una puerta trasera, y fueron objeto de gritos como “cerdos” y “cómplices”.

Sobre las denuncias de acoso y hostigamiento sexual, la directora afirmó que no ha recibido ninguna denuncia formal desde que asumió la dirección en 2021, y reiteró que estaría dispuesta a acompañar a cualquier alumna que desee interponer una queja. “No voy a condenar a nadie por lo que se dice en los pasillos”, puntualizó.

Enfatizó que, como directora, no tiene la facultad de rescindir contratos.

Indicó que los docentes mencionados han trabajado en la Unidad Académica de Letras por más de dos décadas, y cuestionó que quienes ahora exigen su destitución hayan ocupado cargos directivos sin haber impulsado sanciones en su momento.

Muñoz Muñoz aseveró que el Doctorado en Cultura Escrita y Comunicación aún no cuenta con coordinador, ya que las actividades comienzan en agosto, por lo que será la próxima directora quien lo defina.

Aclaró que Alberto Ortiz no estuvo presente en el evento y que, aunque colaboró en el diseño del plan de estudios, no formará parte de la planta docente del nuevo posgrado.

En cuanto a Edgar Encina, precisó que tampoco está incorporado al doctorado que iniciará en agosto, ya que está adscrito al Doctorado en Historia y solicitó su cambio de unidad académica hace tres meses.

En su texto, la directora vinculó la protesta a un asedio hacia su administración, alimentado —según dijo— por sexismo, frustraciones personales, violencia política e incluso anarquismo. “Han preparado durante cuatro años una hoguera para quemar a la bruja, pero ésta se les resiste”, escribió.

Por su parte, la Asamblea “Pensamiento y Libertad” reafirmó que su movilización responde a un historial de denuncias ignoradas enmarcado en un silencio institucional que, a su juicio, ha normalizado la violencia dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).