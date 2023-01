El Grande Villarreal detalla sobornos a García Luna; no hay pruebas: defensa

Nueva York. La fiscalía comenzó su caso contra Genaro García Luna con la acusación de que el entonces jefe policiaco nacional traicionó a México y a Estados Unidos, al volverse cómplice del que era el cártel más poderoso de su país, mientras un ex narcotraficante dijo que atestiguó la entrega de sobornos multimillonarios al acusado. La defensa argumentó que no hay pruebas más que las declaraciones de los narcos que el propio ex funcionario encarceló y que este juicio es una venganza de esos criminales y oficiales corruptos.

El Grande subrayó que presenció por lo menos 20 reuniones entre García Luna y Arturo Beltrán Leyva en una casa de seguridad en el sur de la Ciudad de México, donde se entregaba al jefe policiaco su pago mensual.

La casa estaba cerca de Perisur, donde recogían al jefe de la AFI y algunos de sus hombres como Luis Cárdenas Palomino, para traerlos al lugar, el cual también estaba cerca de la iglesia conocida como La Paloma, que le gustaba al capo.

El testigo reportó que los cabecillas del cártel consideraban el negocio con García Luna como la mejor inversión, no teníamos ningún problema .

La fiscal usó a su testigo para identificar a un número de comandantes de la AFI que fueron parte del canal corrupto de García Luna, incluyendo a Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, también acusados en este mismo caso.

El Grande, quien sólo abordó hasta ahora el periodo de García Luna como director de la AFI, continuará declarando este martes por segundo día y sólo es el primero de varios ex narcotraficantes que se presentarán en este juicio.

Venganza

La defensa, encabezada por el abogado de oficio César de Castro, ofreció sus argumentos de apertura subrayando al jurado que el caso en contra de García Luna gira exclusivamente en torno a las declaraciones de narcotraficantes, que están cooperando con el gobierno a cambio de una reducción de sus sentencias o que son testigos protegidos.

Todos son culpables de algunos de los peores delitos y comparten otra cosa: Fueron víctimas de esta guerra encabezada por García Luna , señaló el defensor.

Más aún, enfatizó De Castro, no hay pruebas más allá de estos testimonios. No hay dinero, no hay llamadas telefónicas, no hay fotos, no hay evidencia creíble en el caso.

En su presentación, el abogado expuso la biografía profesional de su cliente, desde su paso por el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) hasta la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue la cara pública de la guerra contra las drogas . García Luna comprobó con sus acciones que fue enemigo de los cárteles y de los policías y políticos corruptos, añadió el defensor.

Recordó que el ahora acusado fue quien encabezó la implementación de la Iniciativa Mérida, y que fue reconocido no sólo en su propio país, sino por sus contrapartes estadunidenses. Mostró al jurado fotos de quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón junto con la entonces directora de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, senadores como John McCain y Lindsey Graham y hasta saludando al presidente Barack Obama.

Acusó que, en el fondo, este juicio es una venganza de narcotraficantes y funcionarios corruptos contra el hombre que más odian y advirtió al jurado que los cárteles que él cazó y los oficiales corruptos que él saco quieren que ustedes les ayuden a buscar la venganza .

García Luna enfrenta cinco cargos criminales y, si es declarado culpable por este jurado, enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y mínima de 20 años de prisión. El juez Brian Cogan recordó al jurado que el acusado es presunto inocente hasta que el gobierno compruebe más allá de la duda razonable las acusaciones en su contra.