Ejercer la medicina es abrazar la causa del bienestar de las personas: Uswaldo Pinedo Barrios, titular de SSZ

En el marco del Día del Personal Médico, se presentó la revista denominada Gaceta Médica de Zacatecas, la cual inició su edición cuatrimestral en el año 2004 y cesó sus actividades en el 2017; a partir de hoy, reanudará su publicación con la misma periodicidad.

Al encabezar la ceremonia de presentación de este número, Uswaldo Pinedo Barrios, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), a nombre de la administración estatal, expresó reconocimiento y admiración hacia quienes han consagrado su vida al cuidado de la ciudadanía, mediante el ejercicio de la medicina.

Afirmó que su presencia siempre generará esperanza, seguridad y confianza para las y los pacientes, por lo que se debe ejercer esta profesión con un alto nivel de compromiso con la ciencia, la ética y el humanismo.

“Ejercer la medicina es abrazar la causa del bienestar de las personas”, aseguró el Secretario de Salud en el estado, al tiempo en que recordó las distintas trincheras en las que médicas y médicos entregan sus conocimientos todos los días, como la epidemiología, investigación, docencia y las unidades de salud en sus distintos niveles de atención.

La Gaceta Medica de Zacatecas es un medio para comunicar y compartir conocimiento en sus lectores, quienes son en su mayoría profesionales de distintas áreas de la salud y, al mismo tiempo, podrán compartir artículos de diferente índole científica y académica.

Contará también con un sitio digital, el cual estará a cargo de Osvaldo Ernesto Bringas y Olga Patricia Bañuelos.