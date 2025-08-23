Más de 80 mil mexicanos han sido deportados de EU en este año: De la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que desde inicios del año hasta la fecha, el gobierno del país tiene registro de más de 80 mil migrantes mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos. De ellos, más de la mitad han recibido algún tipo de asistencia consular.
“El último número que tenemos de repatriados a México es de 82 mil 49 personas, del 20 de enero a la fecha”, indicó en conferencia de prensa, en la que rechazó las “prácticas que criminalizan la migración” o atentan contra los derechos humanos de la personas.
De esa cantidad, secundó la directora general de Movilidad Humana de la SRE, Fátima Ríos González, un total de 47 mil 594 mexicanos “han recibido algún tipo de asistencia en procedimientos de repatriación, solamente”.
En su turno, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la cancillería, confirmó que entre los mexicanos detenidos y que se encuentran en un proceso de “remoción” de Estados Unidos figuran algunos que tienen sus documentos en regla, pero no especificó el número exacto de afectados.
De la Fuente informó que en las redadas de detención de migrantes en el vecino país del norte “lo que tenemos hasta ahora registrado es que, como resultado de estos operativos, se ha detenido a mil 641 personas mexicanas. Las tenemos debidamente identificadas y se ha atendido a todas las que ha sido posible porque a veces tarda un poco entre que se lleva a cabo la detención y se nos notifica”.
Velasco indicó que en la cárcel conocida como Alcatraz de los caimanes aún hay 78 mexicanos detenidos, quienes podrían ser trasladados a otros centros de reclusión en caso de que se cumpla la orden de un juzgado estadunidense de cerrar la mencionada prisión, ya que sus procesos migratorios no concluirían.
Al ser consultado sobre la supuesta utilización de ciudadanos “cazarrecompensas” en la detención de migrantes, el canciller De la Fuente indicó que por el momento no hay denuncias puntuales al respecto, y reiteró que no comparte los métodos de arresto de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Camioneros no tendrán problemas
Por otra parte, el canciller De la Fuente aseguró que los camioneros no se verán afectados por las nuevas políticas de ingreso al vecino país del norte porque tienen una visa prevista en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que los autoriza a circular sin problemas.
El funcionario federal también se refirió a la críticas relacionadas con los recientes siete nombramientos de embajadores de México, de los cuales precisó que cinco corresponden a miembros del Servicio Exterior, y sólo dos (Genaro Lozano y Claudia Pavlovich) no lo son, por lo que llamó a poner “en su justa dimensión el balance” sobre este tema.