Más de 80 mil mexicanos han sido deportados de EU en este año: De la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que desde inicios del año hasta la fecha, el gobierno del país tiene registro de más de 80 mil migrantes mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos. De ellos, más de la mitad han recibido algún tipo de asistencia consular.

- Publicidad -

“El último número que tenemos de repatriados a México es de 82 mil 49 personas, del 20 de enero a la fecha”, indicó en conferencia de prensa, en la que rechazó las “prácticas que criminalizan la migración” o atentan contra los derechos humanos de la personas.

De esa cantidad, secundó la directora general de Movilidad Humana de la SRE, Fátima Ríos González, un total de 47 mil 594 mexicanos “han recibido algún tipo de asistencia en procedimientos de repatriación, solamente”.

En su turno, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la cancillería, confirmó que entre los mexicanos detenidos y que se encuentran en un proceso de “remoción” de Estados Unidos figuran algunos que tienen sus documentos en regla, pero no especificó el número exacto de afectados.

De la Fuente informó que en las redadas de detención de migrantes en el vecino país del norte “lo que tenemos hasta ahora registrado es que, como resultado de estos operativos, se ha detenido a mil 641 personas mexicanas. Las tenemos debidamente identificadas y se ha atendido a todas las que ha sido posible porque a veces tarda un poco entre que se lleva a cabo la detención y se nos notifica”.