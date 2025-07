Superan mil los asesinados al buscar comida en Gaza

Según datos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, casi 100 mil mujeres y niños sufren desnutrición aguda severa, y un tercio de la población gazatí no come varios días seguidos.

MedGlobal, organización benéfica que trabaja en Gaza, aseveró que cinco niños de apenas tres meses fallecieron de inanición en los tres días recientes.

En tanto, un alto funcionario de seguridad israelí declaró que el ejército no identificó hambruna . Reconoció que ha caído la cantidad de ayuda que llega a los palestinos en la franja; sin embargo, culpó a la ONU por no recoger y distribuir los alimentos y suministros, informó The Times of Israel.

Por su parte, la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa) mostró que tiene suficientes alimentos para proveer a la población del enclave durante más de tres meses, pero Tel Aviv impide el acceso al devastado enclave.

Los ataques israelíes se saldaron ayer con 81 decesos, y 376 heridos fueron recibidos en los hospitales. El número total de muertos por bombardeos ascendió a 59 mil 106 y a 142 mil 511 los heridos desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel comenzó sus bombardeos contra la población de Gaza.

El jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, aseguró que los ataques y órdenes de evacuación de Israel en Gaza ocasionarán más muertes de civiles y que el desplazamiento permanente de personas que viven bajo ocupación puede ser considerado un crimen de lesa humanidad.