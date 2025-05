Repudian a líderes derechistas en Oviedo; le gritan ladrón y asesino a Felipe Calderón

Por: La Jornada •

Madrid. Alrededor de 200 personas se concentraron a un costado de la puerta principal del Teatro Campoamor, de Oviedo, capital de Asturias, para gritar “ladrones”, “asesinos” y “corruptos” a una serie de políticos de la derecha iberoamericana que se congregó al llamado de la fundación ultra Libertad y Desarrollo. Entre los ex mandatarios repudiados destacaba el mexicano Felipe Calderón, al que le recriminaron sus presuntos vínculos con el narcotráfico, su participación activa en el fraude electoral en el 2006 y que haya dejado “más miseria y desigualdad” en nuestro país. En el foro, durante su intervención, Calderón decretó el “estrepitoso fracaso de la democracia” en México y América Latina para favorecer la llegada de “populismos” que, “como Hitler o Mussolini” no piensan “dejar el poder”.

- Publicidad -

La Fundación Libertad y Desarrollo, presidida por el guatemalteco Dionisio Rodríguez, congregó a políticos, empresarios, periodistas e intelectuales próximos al ultraliberalismo más salvaje de Iberoamérica, pero también de Estados Unidos, donde tiene estrechas relaciones con los sectores más conservadores del Partido Republicano. En los últimos años han intensificado sus actos y reuniones porque consideran que “vivimos una época que amenaza con destruir la democracia”, que se sustituirá por un régimen “populista y autoritario”.

En definitiva advierten que “estamos ante una encrucijada” y se necesitan “de forma urgente” “nuevos liderazgos” para defender “la libertad y la democracia”.

En el debate en el que participó el ex presidente Felipe Calderón, que titularon “La política y el desarrollo. Dos caras de la misma moneda”, también estaban otros ex mandatarios, como el español José María Aznar, el colombiano Andrés Pastrana y el argentino Mauricio Macri. Todos ellos, que tuvieron que entrar por la puerta trasera del teatro para escuchar lo menos posible las muestras de repulsa de una parte de la sociedad asturiana, arremetieron contra los movimientos de izquierda, “la cultura woke” y calificaron de “muy grave” la “crisis política que vive el mundo”.

En su intervención, Calderón lamentó que “el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paolo han logrado coronar a sus peones y poner en el poder, curiosamente por vías democráticas, a los peores autoritarismos que hemos visto en América Latina. Daniel Ortega y Hugo Chávez llegaron por vía democrática y los gobiernos autoritarios en América Latina han llegado por vía democrática cumpliendo aquella profecía de que las democracias mueren de manera democrática. Es decir, que tanto Hitler como Mussolini como los autoritarios latinoamericanos llegaron por el voto y no piensan salir de ahí. Coronaron a sus peones y los hicieron reinas y no piensan salir. Mucho me temo, y ojalá me equivoque, que ese va a ser el caso de México”.

Además, el ex presidente mexicano ahondó en la crisis política que vive México y el resto de América Latina: “El populismo es la manipulación de los sentimientos del pueblo en su nombre para dominarlo. Y estas dictaduras se hacen más fuertes en esta mundo de la postverdad, lo que ha favorecido el estrepitoso fracaso de la democracia”.

Repudio en la calle

La presencia de tantos ex mandatarios, pero sobre todo de personas que enarbolan el discurso ultraliberal, provocó una concentración de repulsa tras una gran pancarta que decía “Ladrones” y en la que se escucharon gritos como “asesinos” y “corruptos”. Marco Antuña, asturiano y uno de los asistentes a la protesta, explicó a La Jornada que “somos un colectivo de gente de distinto cariz ideológico y vital, hay desde estudiantes hasta trabajadores de la mina. Somos gente que durante muchos años hemos tenido una intensa relación con América Latina y más con México, ya que recordamos con mucho cariño lo que hizo Lázaro Cárdenas. Así que queremos expresar nuestra voz disconforme frente a tanta alegría de neoliberalismo y advertir que cuando estas personas hablan de democracia y libertad en realidad están prostituyendo estas palabras”.

Antuña añadió que “nos molesta en general la presencia de todos ellos, porque representan todo contra lo que peleamos. Y en concreto nos molesta Felipe Calderón porque creemos que debería estar rindiendo cuentas frente a la justicia por todo el saqueo y el dolor que provocó en México al ser parte del entramado que llevó a la ruina a tanta gente. Por eso sentimos el deber moral de denunciar que su pasado es turbio”.

Otro de los manifestantes era Javier Arjona, quien señaló que “han venido a provocarnos a Asturias toda esta gente con tan amplío prontuario criminal. Y ante esta provocación Asturias ha respondido de forma digna o con la digna rabia, como dicen los zapatistas, con esta concentración de rechazo y tratando de explicar a la gente que no se puede utilizar un espacio público para fomentar discursos de odio y liberticidas”.

Además centró su rechazo en Calderón: “Nos provoca repulsión, entre otras cosas por la vinculación de su secretario de Estado, Genaro García Luna, al narcotráfico y al crimen organizado, que ha provocado tanta muerte y destrucción en México. Pero además por su pasado de fraude electoral en el 2006 y eso, aunque lo tiene que dilucidar el pueblo mexicano, en Asturias tampoco lo olvidamos ni su vinculación con los ricos y los poderosos para provocar más miseria y desigualdad. Por eso la clase obrera no podemos ser imparciales ante su presencia aquí y rechazarla”.