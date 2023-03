Zacatecas, entre las 21 entidades que aún no despenalizan el aborto

Por: KAREN GARCÍA •

Zacatecas se encuentra entre las 21 entidades federativas que siguen sin despenalizar el aborto, a pesar de que se han presentado iniciativas ciudadanas por parte del Movimiento Feminista de Zacatecas (MFZ) para que se reformen, deroguen y adicionen diversos artículos del Código Penal del Estado, con el objetivo de reconocer el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo.

Luego de un par de meses de que los colectivos entregaron una nueva propuesta, donde gracias al apoyo de la sociedad zacatecana se recabaron más de 2 mil 500 firmas en favor, no se ha tenido un dictaminen al respecto.

La mañana de este martes, un pequeño colectivo antiaborto y antiderecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, conformado mayoritariamente por hombres, a las afueras del Poder Legislativo, se manifestó en contra de la reunión que mantendrían las Comisiones Unidas de la Legislatura, en las que, supuestamente, se dictaminaría la iniciativa ciudadana propuesta por el Movimiento Feminista de Zacatecas (MFZ) para despenalizar el aborto en la entidad.

La sesión no fue realizada en la Legislatura, se puso como sede alterna el hotel Mesón de Jobito, sin embargo, por la ausencia de las y los diputados locales responsables de las comisiones participantes, no se realizó dicha reunión donde se daría una deliberación.

Luego de dos horas, se reunió el MFZ en el Jardín Juárez, donde previamente se realizó la conmemoración del 217 Natalicio de Benito Juárez, para dar una conferencia de prensa y denunciar públicamente la ausencia e incumplimiento de las obligaciones legislativas de los diputados locales.

“Exhortamos a las y los diputados de la Comisión de Salud, de todas las fracciones parlamentarias, para que cumplan con sus obligaciones legislativas y recuerden que están en un cargo de elección popular, si quieren dictar en negativo la iniciativa que así sea, pero que se presenten”, mencionaron.

Separación entre Iglesia y Estado

El Movimiento Feminista reprobó la intervención de la Diócesis de Zacatecas en decisiones legislativas como lo es la despenalización del aborto, porque el pasado domingo Sigifredo Noriega ofreció una conferencia de prensa donde aceptó que se reunió con diputados locales para evitar que la dictaminación fuera a favor de la iniciativa y donde aseguró que no cree en la separación Iglesia-Estado.

Luego de estas declaraciones, Emilia Pesci, integrante del MFZ, señaló que los representantes de la Iglesia no deben inmiscuirse en el trabajo Legislativo, “menos si hablamos de derechos ya reconocidos y que sólo implican una homologación de leyes”.

Recordó que desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización del aborto hasta terminada la semana 12, “ninguna mujer en el país puede ser procesada por este delito; sin embargo, de no sacarlo del Código Penal no se pueden acceder a procesos seguros para todas las personas”.

Respecto a que Noriega Barceló aseguró que no cree en la separación Iglesia-Estado, Pesci expuso que “no se trata de lo que él crea o no, se trata de que como hombre de poder, cuyas opiniones tienen repercusiones políticas, debe abstenerse de tratar de influenciar a aquellos que están obligados a respetar esa separación, porque le guste o no la laicidad es obligación en México”.

Asimismo, enfatizó que el hecho de permitir la injerencia de la Iglesia en la toma de decisiones legislativas o en cualquier tema, es un retroceso.

“No todas las personas profesamos religiones y entendemos que es un derecho que crean en lo que decidan, lo que sí no podemos permitir es que quieran imponer creencias que atentan contra los derechos humanos. La despenalización del aborto no obliga a nadie a abortar; sin embargo, la criminalización sí obliga a todas las mujeres, cristianas o no, a apegarse a sus creencias”, concluyó.

Postura de autoridades

Cabe recordar que en octubre del 2019, previo a que David Monreal asumiera el cargo de gobernador, el ahora mandatario escribió para el medio local Las Noticias Ya, una columna de opinión donde aseguró que “valdría la pena retomar el diálogo y avanzar hacia la protección de nuestra niñez y hacia una vida sexual y reproductiva libre y responsable”.

En dicho texto dijo que ya que el 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, “que impulsan mujeres de todo el mundo para que sus gobiernos agilicen la despenalización y garanticen condiciones seguras para la interrupción legal del embarazo, lo que nos obliga a abrir el diálogo sobre este tema para conocer mejor todas las implicaciones”.

“Por principio de cuentas, es importante señalar que el aborto es un delito en todo el territorio mexicano, pero en la Ciudad de México y ahora también en Oaxaca, este delito es tipificado sólo después de las 12 semanas de gestación, permitiendo a las mujeres elegir llevarlo a término o no, garantizando su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos, como establece el artículo 4 constitucional” explicó.

“No obstante, existe una parte de la población que se opone a que esta agenda prospere en otros estados, como sucedió este fin de semana en Zacatecas, cuando grupos religiosos hicieron una cadena humana alrededor de la Catedral en la capital del estado”.

Ante esta polarización, es imprescindible anteponer el diálogo y el intercambio de ideas que permitan comprender mejor la realidad y ambos puntos de vista, antes de tomar postura y agudizar el conflicto”.

Asimismo, en aquel texto recordó que la protección del individuo desde su concepción se encuentra establecida en el artículo 22 del Código Civil Federal para los efectos del mismo, que de acuerdo con los artículos 359 y 2357, son el reconocimiento de paternidad y la posibilidad de adquirir patrimonio por donación, este último derecho sujeto a la condición de su nacimiento viable, ya que la capacidad de las personas físicas comienza con el nacimiento y termina con la muerte.

“Debe quedar claro que el Estado protege el embarazo y la futura vida humana que se gesta, imponiendo penas de hasta 10 años de prisión sin derecho a fianza a quien forzara a abortar a una mujer en cualquier momento de la gestación, protegiendo la salud, dignidad y derechos reproductivos de la víctima.

Queda claro entonces que el elemento que los legisladores de estas dos entidades tomaron en cuenta para la tipificación del aborto luego de las 12 semanas, es la voluntad de la mujer de convertirse en madre, pues de otro modo se les estaría obligando a parir”.

Finalmente, refirió un caso de abuso sexual, donde “Citlali, una adolescente indígena huichola de 14 años que fue embarazada por su agresor y a quien en Sonora se le negó la interrupción legal del embarazo porque un juez reclasificó el delito de violación a estupro, lo que lo volvía improcedente.

Tristemente México ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el segundo en el mundo en tasa de embarazos de niñas y adolescentes causados por violencia sexual, relaciones sin protección o por matrimonios forzados, y los abortos clandestinos son la cuarta causa de muerte durante el embarazo”.

11 de 32 entidades federativas permiten el aborto

En México la interrupción del embarazo no es legal a nivel nacional, sin embargo, desde 2007 su regularización a nivel estatal y bajo la coordinación de los Códigos Penales en ciertas entidades federativas ya es una realidad. Actualmente 11 de 32 entidades permiten el aborto y sólo en algunos estados se permite en caso de que se encuentren bajo ciertas situaciones causales que apunta el marco jurídico.

Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Coahuila y Quintana Roo, son los estados de la República que permiten a las mujeres abortar de forma legal hasta las 12 semanas de gestación.

Y es que a más de un año de la decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que se estableció que en México es inconstitucional penalizar a las mujeres y personas gestantes por interrumpir sus embarazos voluntariamente hasta la semana 12, aún hay más de 20 estados (entre ellos Zacatecas) que no ha hecho efectiva la decisión del máximo tribunal del país.

No obstante, durante el transcurso del año pasado las mujeres y colectivos recibieron las noticias de que, uno tras otro, los estados cambiaron su color en el mapa de México. Y es que este 2022 sumaron 11 los estados que avalaron reformas a varios artículos del Código Penal y a sus respectivas leyes de Salud sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Aborto legal en Latinoamérica

Aunque en algunos países de la región no hay condiciones para avanzar hacia una despenalización del aborto, otros tienen el reto de traducir las leyes que ya han sido publicadas en un efectivo acceso al derecho, tal es el caso de Argentina, Colombia y algunos estados de México.

En el caso de Colombia, en febrero de 2022 se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas de gestación. Sin embargo, ahora el reto es la implementación.

Sin embargo, estos avances sólo conciernen a este grupo reducido de países. En la mayor parte de América Latina el aborto no está penalizado únicamente en determinadas circunstancias. En Paraguay, Costa Rica y Perú sólo está permitido con el fin de evitar un peligro para la vida y la salud de la madre. Las leyes consideran además penas de prisión que pueden ir hasta los 10 años, dependiendo del país y del tipo de transgresión.

Por su parte, Brasil, Panamá, Chile y Bolivia incluyen también los casos de violación e inviabilidad del feto como causales de despenalización. Este último contempla además el incesto.

En la otra cara de la moneda, se encuentran El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, donde el aborto está penalizado en todas las circunstancias.

Ecuador merece una especial atención debido a que en febrero de este año, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para permitir el aborto en casos de violación hasta las 12 semanas de embarazo y para mujeres indígenas y del área rural hasta las 18 semanas. Esta diferenciación pretendía tomar en cuenta las dificultades en el acceso a los servicios de salud (lejanía, difícil acceso, falta de servicios adecuados) a las que hacen frente aquellas que viven en las zonas más alejadas del país.