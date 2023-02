García Luna, culpable; en los sexenios del PAN se pactó con el crimen organizado: Narro

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI • KAREN GARCÍA •

El veredicto final que declaró como culpable al ex secretario de Seguridad de México durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, si bien generó infinidad de reacciones en redes sociales como Twitter y Facebook, entre los actores y políticos zacatecanos la trascendencia de la noticia fue mínima, porque públicamente sólo unos cuantos se manifestaron, sobre todo, para celebrar la noticia.

El encargado de dirigir la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón fue declarado este martes en Nueva York culpable de todos los cargos por los que se le juzgaba: de conspiración para la distribución internacional de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína; delincuencia organizada y dar declaraciones falsas en su solicitud de naturalización al declarar que no había cometido delito alguno.

La noticia es de trascendencia histórica ya que nunca antes un ex funcionario mexicano de su perfil había sido llevado a juicio en Estados Unidos y mucho menos había sido condenado por narcotráfico y delincuencia organizada, lo que ha desvelado también las relaciones entre las autoridades y los criminales en México, por lo que ahora, García Luna tendrá que esperar la sentencia que está prevista para ser emitida el próximo 27 de junio.

Al respecto, en su cuenta oficial de Twitter, el senador de Morena por Zacatecas, José Narro Céspedes publicó: “Hoy lo confirmamos: García Luna culpable. En los sexenios del PAN se pactó con el crimen organizado. ¡Nunca más un régimen de terror, corrupción y violencia!”. Asimismo, el senador señaló que las evidencias y declaraciones fueron irrefutables y por ello se le declaró culpable.

“Todo el mal que causó a México el viejo régimen está saliendo a la luz y se impone la justicia como es debido”, concluyó en sus publicaciones el morenista.

En tanto, en el estado, el diputado local, también por Morena, Ernesto González Romo, comentó también en sus redes sociales que el juicio a García Luna demuestra que la única forma de llegar a estos niveles de violencia es con la complicidad y omisión del Estado. “García Luna fue declarado culpable en Nueva York”, comunicó el legislador.

En tanto el columnista y ex candidato a una diputación local, Ricardo Arteaga Anaya, publicó: “Malditos aquellos que ensangrentaron al país para llenarse los bolsillos, todos los cómplices, los que sabían y callaron, los que desde los medios fueron cómplices para engañar a los mexicanos, a los que debían impartir justicia y no lo hicieron, ojalá a todos los alcance la justicia pronto”, dijo. Mientras que otros analistas como Francisco Valerio Quintero compartieron la noticia y cuestionó que “¿del dinero no se supo nada?” y para políticos como Luis Medina Lizalde el resultado ya no causó sorpresa.

Ni diputados federales, ni más senadores u otros actores locales mostraron alguna reacción al respecto en sus redes. Como se menciona arriba, la sentencia a Genaro García Luna está prevista para el próximo 27 de junio y de acuerdo con medios que dieron cobertura a las semanas de juicio, la condena para el ex político mexicano de 54 años, puede ir desde los 20 años de prisión a la cadena perpetua.

El PAN siempre ha creído en la justicia: Luna

Tras la declaratoria de culpabilidad de Genaro García Luna en los delitos de narcotráfico, quien fue responsable de seguridad en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, Noemí Luna Ayala, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dijo para La Jornada Zacatecas que el partido siempre ha creído en la justicia y que “el PAN es mucho, pero mucho más que quienes en algún momento lo han integrado”.

La panista dijo que “siempre hemos sido respetuosos de las autoridades, toda vez que haya una sentencia, evidentemente la respetamos y la avalamos”, pues aseguró que quien cometa un delito debe tener una sanción y que “ojalá así también lo vieran los de Morena, porque nunca debes de encubrir a nadie, aunque sea de tus filas partidistas”.

La diputada federal recalcó que García Luna “no es militante de Acción Nacional, participó en un gobierno emanado del partido, pero no representa a todos los panistas ni mucho menos a nuestra historia de lucha”.

Respecto al ex presidente Felipe Calderón, la panista recordó que el ex presidente renunció a las filas del partido y que “para las y los diputados de Acción Nacional es muy claro que en un ejercicio a un cargo público es fundamental la rectitud, por lo que quien deberá cumplir la sentencia que ya dictaron las autoridades es García Luna y en su momento, será Felipe quien deba dar cuentas por su actuar, si estaba o no involucrado”.

Finalizó asegurando que la actual noticia se ha “politizado de sobremanera”, pues argumenta que en las confesiones de dicho juicio se confiesa que hubo involucradas autoridades del Movimiento (Morena) y que incluso “hubo cantidades millonarias para sostener las campañas de Andrés Manuel y sin embargo, él se deslinda y lo politiza, para que la carga política sea en contra de quien él cree sus enemigos”.

Por su parte, el ex presidente Felipe Calderón primero mantuvo silencio por varias horas antes de conocer el veredicto final. Luego se mantuvo activo en Twitter, comentando la actualidad y retuiteando las últimas noticias.

Al conocer el veredicto, el michoacano aseveró que ha sido el presidente que más ha actuado contra la delincuencia organizada y nunca negoció con criminales.

El ex panista, quien se encuentra en España, afirmó que el veredicto es usado políticamente para atacarlo, ya que desde Morena lo han señalado como responsable en los actos que cometió García Luna.

Cabe mencionar que, las curules del PAN y de sus aliados de la alianza Va por México, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y hasta del Revolucionario Institucional (PRI) quedaron vacías y nadie hizo uso de la tribuna. Ni sus dirigentes, ni los jefes de comunicación, ni los diputados o senadores se han atrevido a comentar este resultado histórico: García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón ha sido declarado culpable en el juicio más importante contra un exfuncionario en Estados Unidos.