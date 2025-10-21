Justifica Patricia Mercado restricciones a los derechos de las mujeres en gobiernos de MC

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Patricia Mercado, diputada federal, defendió que Movimiento Ciudadano mantiene coherencia en su agenda de derechos, pese a las tensiones que se viven en Jalisco y Nuevo León respecto a libertades para las mujeres y grupos de diversidad.

Recordó que en Jalisco ya se legisló el derecho al aborto en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte y que ese estado fue pionero en registrar a infancias trans mediante un decreto de gobierno. “Ahora lo que se quiere es que entre en la ley”, explicó al señalar que incluso hubo familias que viajaron al estado para registrar a sus hijas e hijos y garantizar su reconocimiento.

Añadió que en ambos estados existen disputas sobre la aplicación de la paridad de género, aunque —dijo— su partido “está dando la batalla” en cada uno de esos temas.

Admitió que en Nuevo León las diferencias son más marcadas, sobre todo en torno al aborto, pero matizó que “no es solo Movimiento Ciudadano; ninguno de los grupos parlamentarios ha querido entrarle a esa discusión como sí lo han hecho en los otros 23 estados que ya despenalizaron el aborto”.

Mercado sostuvo que el partido “está claro en su carta de identidad” respecto al respaldo a los derechos y libertades, aunque reconoció que los avances varían según las condiciones políticas de cada entidad.

Movimiento Ciudadano pide aprobar ya la jornada laboral de 40 horas

En rueda de prensa convocada por el partido Movimiento Ciudadano (MC) en Zacatecas, la diputada federal Patricia Mercado Castro, llamó a concluir este mismo año el proceso legislativo para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una iniciativa que —afirmó— responde a un cambio social impulsado por nuevas generaciones de trabajadores que “no están dispuestos ya a amanecer y anochecer en el trabajo remunerado”.

Mercado Castro explicó que la reforma al artículo 123 constitucional cuenta con amplio respaldo sindical y social, y que el único punto pendiente es definir la forma de implementación. Precisó que la propuesta de MC plantea una aplicación gradual de dos años y estímulos para pequeñas y medianas empresas.

La legisladora recordó que México es el país que más horas trabaja entre las economías de ingreso medio de la OCDE, pero también el menos productivo. “Tenemos 30 años sin crecer. Hemos crecido [solo] al 2 o 3 por ciento”, mencionó agregando que también “somos el país que menos horas extras paga”.

Indicó que el cambio cultural surgido tras la pandemia enseñó a valorar la vida cotidiana y a reconocer que el bienestar de las personas depende tanto de sus ingresos como del tiempo libre.

“Incluso lo que hemos ganado, la Ley Silla, el doblar el número de vacaciones, pues no tiene que ver con más de 30 millones de trabajadores que están fuera de la formalidad”, señaló.

Detalló que la Secretaría del Trabajo ya emitió lineamientos para aplicar la Ley Silla y que, a partir de diciembre, las inspecciones podrán sancionar a las empresas que no cuenten con espacios de descanso adecuados.

Consultada sobre la falta de acuerdo en el Congreso de la Unión, la diputada consideró que la reforma se entrampó por tibieza política y por las presiones de sectores empresariales, aunque reconoció que el gobierno federal retomó el compromiso y la mandataria dijo que enviaría su iniciativa en noviembre. Estimó que antes del período de receso en diciembre, en el Congreso se habrán dado los pasos legislativos necesarios.

La diputada local emecista Ana María Romo Fonseca destacó que desde un análisis costo-beneficio, la reducción de la jornada representa una oportunidad económica y no una carga para los empleadores.

Explicó que las horas extras y los turnos dobles resultan más costosos que contratar “a otra persona en una jornada de 40 horas”, además de limitar la calidad de vida de los trabajadores.

Recordó que Zacatecas perdió más de siete mil empleos en el último año y que la mayoría de su economía se mantiene en la informalidad, por lo que una jornada más corta debe verse como una oportunidad de crecimiento y formalización, no como un perjuicio.