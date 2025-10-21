Exigen sindicatos a Seduzac respeto a licencias laborales

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Dirigentes sindicales de diversas instituciones de educación superior y subsistemas de educación media superior se pronunciaron en contra de las medidas de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) para desconocer las licencias con que cuentan los miembros de los comités ejecutivos, lo que violenta su derecho a la libre asociación sindical.

Durante mucho tiempo, estas licencias les han permitido descargar gran parte de su carga de trabajo, a fin de que se dediquen a sus responsabilidades sindicales, pero las autoridades les notificaron que debían reintegrarse a sus centros de trabajo por disposición de la Auditoría del Estado.

Así, los secretarios generales de sindicatos de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Sututez), de la Universidad Politécnica del Sur Zacatecas (SUPAAUPZ), del Colegio Nacional de Estudios Profesionales Técnicos (Sutcz), la sección 58 del SNTE, telesecundaria (SITTEZ) y del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez) crearon el Frente de Sindicatos Unidos por la Educación en Zacatecas y afirmaron que esta medida violenta el derecho a la libre asociación sindical.

En conferencia de prensa, expusieron que los dirigentes sindicales fueron designados por procesos de elección popular, de manera que el patrón tiene la obligación de otorgar licencias para que cumplan con sus encargos como representantes de los trabajadores.

También señalaron que las autoridades pretenden que los sindicatos paguen los salarios y prestaciones de los miembros de su comité ejecutivo con recursos propios, pero señalaron que las cuotas son insuficientes para ello, ya que solamente se utiliza para gastos operativos.

Consideraron que estas acciones tienen el objetivo de desmantelar a los sindicatos y posteriormente los Contratos Colectivos de Trabajo, por lo que convocaron al Gobierno del Estado, que se asume de izquierda, que recapacite en tales acciones.

Es decir, afirmaron que “el Gobierno del Estado quiere tumbar a los sindicatos” y después desmantelar los contratos colectivos de trabajo, a pesar de que los salarios y prestaciones de los integrantes de los comités ejecutivos lo contemplan.

En el caso del Supdacobaez, el secretario general Gerardo García Murillo denunció que a ellos hay se les suspendió el salario de la quincena pasada, pero es un derecho adquirido hace tiempo, antes de que entrara en vigor la ley de austeridad a la que refiere el Gobierno del Estado.

Por tanto, exigieron una mesa de diálogo con el gobernador David Monreal Ávila y que mandate la eliminación de esas disposiciones, y en caso de que no haya atención, los sindicatos valorarán las acciones a seguir. Mientras tanto, la intención es promover amparos.