Cae producción minerometalúrgica nacional 3.9 % en junio, pero crece 1.2 % a tasa anual

Para junio de 2025, la producción minerometalúrgica nacional registró un descenso de 3.9 por ciento a tasa mensual y un incremento de 1.2 por ciento a tasa anual, considerando cifras desestacionalizadas. En Zacatecas, la producción minera destacó en oro con 3 mil 905 toneladas, en plata con 178 mil 615 toneladas, en plomo con 14 mil 856 toneladas y en zinc con 40 mil 886 toneladas; estas cifras representan variaciones anuales de 16.4 por ciento en oro, -8.9 por ciento en plata, 7.0 por ciento en plomo y 8.2 por ciento en zinc.
La Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) proporciona información sobre la actividad minerometalúrgica, con el objetivo de generar indicadores relevantes, confiables y oportunos sobre el volumen y valor de la producción.
En junio de 2025, la producción minerometalúrgica del país, que incluye las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos, registró un descenso de 3.9 por ciento a tasa mensual, aunque mostró un incremento de 1.2 por ciento a tasa anual, con cifras desestacionalizadas.
Durante el periodo, la producción por mineral presentó el siguiente comportamiento anual: aumentó la producción de azufre, oro, fluorita, plomo, pellets de fierro y cobre, mientras que descendió la de carbón no coquizable, yeso, zinc y plata.
En comparación con junio de 2024, algunos minerales registraron incrementos importantes. La producción de azufre pasó de 8 mil 954 a 13 mil 392 toneladas, un aumento de 49.6 por ciento. El oro creció de 5 mil 149 a 5 mil 997 toneladas, equivalente a 16.5 por ciento más.
La extracción de fluorita se incrementó de 119 mil 206 a 127 mil 685 toneladas (7.1 por ciento), la de plomo de 13 mil 814 a 14 mil 720 toneladas (6.6 por ciento) y los pellets de fierro de 331 mil 126 a 352 mil 11 toneladas (6.3 por ciento). En contraste, el cobre se mantuvo casi estable, con un ligero aumento de 0.4 por ciento, pasando de 39 mil 166 a 39 mil 306 toneladas.
Por otro lado, algunos minerales mostraron retrocesos. El carbón no coquizable disminuyó de 36 mil 240 a 35 mil 174 toneladas, lo que representa -2.9 por ciento. El yeso cayó de 551 mil 873 a 535 mil 7 toneladas (-3.1 por ciento), el zinc pasó de 35 mil 291 a 33 mil 137 toneladas (-6.1 por ciento) y la plata registró la mayor caída, al reducirse de 355 mil 303 a 322 mil 758 toneladas (-9.2 por ciento).
Durante el año en cuestión, la producción minera en México, que incluye únicamente las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos, presentó distintos comportamientos según el tipo de mineral y la entidad federativa. En el caso del oro, la producción total fue de 10 mil 081 toneladas, lo que representó un incremento del 4.8 por ciento respecto a junio de 2024. Zacatecas aportó 3 mil 905 toneladas, con un aumento anual de 16.4 por ciento, mientras que Sonora registró un crecimiento marginal del 0.7 por ciento, pasando de 2 mil 204 a 2 mil 219 toneladas. Guerrero incrementó su producción en 10.4 por ciento, Chihuahua presentó una disminución del 11.6 por ciento y Durango cayó 3.4 por ciento.
Por su parte, la plata registró una disminución anual de 9.4 por ciento, con un total de 437 mil 327 toneladas. Zacatecas produjo 178 mil 615 toneladas, una baja de 8.9 por ciento respecto al año anterior; Durango prácticamente mantuvo su nivel, con apenas un descenso de 0.1 por ciento, y Chihuahua disminuyó 3 por ciento. Sonora y San Luis Potosí también registraron descensos, de 8.7 por ciento y 7.8 por ciento, respectivamente.
En cuanto al plomo, la producción total se incrementó ligeramente en 1.0 por ciento, alcanzando 19 mil 735 toneladas. Zacatecas destacó con 14 mil 856 toneladas, un aumento del 7.0 por ciento, mientras que Chihuahua y Durango presentaron disminuciones de 0.4 por ciento y 8.2 por ciento, respectivamente.
La producción de cobre descendió 0.9 por ciento, sumando 56 mil 895 toneladas. Sonora creció 1.1 por ciento con 45 mil 787 toneladas, Zacatecas aumentó 2.8 por ciento con 6 mil 140 toneladas y San Luis Potosí disminuyó 8.4 por ciento. Por su parte, la producción de zinc aumentó 0.7 por ciento a nivel nacional, con 62 mil 195 toneladas; Zacatecas destacó con un crecimiento de 8.2 por ciento (40 mil 886 toneladas), seguida por Durango con 5.8 por ciento. Chihuahua y Hidalgo reportaron caídas del 2.1 por ciento y 4.2 por ciento, respectivamente.
La producción de fierro presentó un incremento anual significativo del 27.6 por ciento, totalizando 352 mil 910 toneladas. Michoacán de Ocampo contribuyó con 272 mil 613 toneladas, un aumento del 38.6 por ciento, mientras que Colima apenas creció 0.5 por ciento.
El azufre mostró un notable crecimiento de 49.6 por ciento, alcanzando 13 mil 392 toneladas; Nuevo León subió 17.6 por ciento, Tabasco pasó de cero a 2 mil 361 toneladas y Tamaulipas disminuyó 19.6 por ciento. Finalmente, la producción de fluorita se incrementó 7.1 por ciento a nivel nacional, llegando a 127 mil 685 toneladas; San Luis Potosí aportó 125 mil 999 toneladas (7.3 por ciento) y Coahuila de Zaragoza descendió 4.2 por ciento, con mil 686 toneladas.