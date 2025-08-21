Anuncia Orla Camino Rojo su curso de verano

Por: La Jornada Zacatecas •

Orla Camino Rojo anunció la realización de la tercera edición de su Curso de Verano, un proyecto destinado a niñas y niños de 8 a 12 años. El programa, que se desarrollará durante una semana, ofrece una experiencia única a través de la realización de actividades lúdicas y educativas que abordan temas de seguridad, cuidado del medio ambiente y dinámica de integración comunitaria.

Según los organizadores, los participantes tendrán la oportunidad de aprender, compartir y divertirse, iniciando una aventura que busca sembrar valores y fomentar actitudes responsables en el futuro ciudadano de nuestros pequeños.

Adela Sánchez, gerente de Relaciones con la Comunidad de Orla Camino Rojo, afirmó: “El propósito de esta edición es formar a niñas y niños en alianza con instituciones gubernamentales estatales y federales, para que en el futuro sean buenos ciudadanos. Creemos firmemente en la importancia de inculcar valores desde temprana edad”.

La realización del Curso de Verano cuenta con la colaboración de organismos como la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas, Protección Civil, la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, CONAGUA, SEMARNAT y PROFEPA.