«Una mirada a la historia reciente» de Adolfo Vladimir [Fototeca de Zacatecas Pedro Valtierra] 

Adolfo Vladimir Valtierra tiene formación humanística, es egresado de la Licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas y desde hace 12 años trabaja como fotoperiodista, gran parte de esos años como fotógrafo para la Agencia Cuartoscuro en la CDMX y ahora como corresponsal en Zacatecas.

Ha realizado diferentes coberturas como es el caso del movimiento Zapatista y las iniciativas del Congreso Nacional Indígena, la visita del Papa Francisco a México, la visita de Barack Obama a la isla de Cuba, la muerte de Fidel Castro, entre otras; ha fotografiado en diferentes estados de la República la violencia y violación de derechos humanos desde el 2011 hasta la actualidad, se especializa en temas de defensa del territorio, y desde hace siete años ha documentado la lucha de las madres y la búsqueda de sus desaparecidos, del cual realiza un proyecto documental.

Además, ha sido colaborador cotidiano en varios medios mexicanos y extranjeros: Pie de Página, A dónde van los desaparecidos, Revista Ballast, entre otros, así como parte del reportaje “Los explotadores del agua en México”. En el medio MCCI fue ganador del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación “Javier Valdez” en el año 2020. Y también ganador como equipo del Premio Nacional de Periodismo 2022, con el reportaje multimedia “Fragmentos de la desaparición” publicado en Quinto Elemento Lab.

El 15 de agosto fue inaugurada la exposición «Una mirada a la historia reciente» de Adolfo Vlamidir. La colección está conformada por más de 50 imágenes realizadas durante varios años y que hoy son una muestra significativa de su trabajo periodístico y documental. La exposición puede ser visitada de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, la entrada es libre. Permanencia hasta noviembre de 2025.