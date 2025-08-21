20.3 C
Zacatecas
jueves, 21 agosto, 2025
Seguridad

■ En la comunidad de Mesa de Santa Ana

Realizan nuevos hallazgos en búsqueda en Valparaíso

By Mitzi Martínez
Durante las labores de seguimiento en el municipio de Valparaíso, se localizaron restos óseos. Foto: Cortesía

Por: La Jornada Zacatecas

El pasado miércoles 20 de agosto la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas continuó con los trabajos de prospección en la comunidad de Mesa de Santa Ana, municipio de Valparaíso, logrando nuevos hallazgos recorriendo una distancia de 5 kilómetros.

Durante las labores de seguimiento en el municipio de Valparaíso, se localizaron restos óseos los cuales fueron resguardados en la Dirección de Servicios Periciales para ser procesados e identificados.

Estas acciones se desarrollaron en coordinación con la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía de Investigación, la Dirección General de Servicios Periciales y representantes del Colectivo de Buscadoras Zacatecas A.C. y Colectivo de búsqueda “Escarabajos”.

La Fiscalía de Zacatecas mantiene firme su compromiso con la verdad, la justicia y la esperanza de las familias. La búsqueda no se detiene.

SI TIENES UN FAMILIAR DESAPARECIDO
Presenta tu denuncia ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas o en cualquier sede de la Fiscalía General. También puedes llamar al 911 o 089 de manera anónima. Cada dato cuenta.

