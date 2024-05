SG se negó a reconocer que maestros sufrieron agresión de la marea rosa

Por: La Jornada •

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se negó a reconocer ante el magisterio disidente que el domingo los profesores sufrieron una agresión por parte de integrantes de la marea rosa, y en un comunicado aparte la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hizo un deslinde de la ultraderecha y del gobierno en turno .

Maestros de la Comisión Nacional Única de Negociación se reunieron ayer en Gobernación con la funcionaria, para insistir en las demandas centrales del movimiento, y por la noche, al reinstalar la asamblea nacional representativa, el secretario de la sección 7 de Chiapas, Isael González Vázquez, expresó: no estamos defendiendo a ningún partido, porque todos están cortados por la misma tijera .

Si esa situación no fuera así, no estaríamos en paro indefinido, no hubiera represión en todos los sentidos, no sólo física con los granaderos, retención de pagos ni cesados. Como no han resuelto nuestras demandas, estamos en el plantón .

También se refirió al enfrentamiento en la concentración de la marea rosa y a la postura de Alcalde. “Ayer (domingo) no fue una convivencia, como dijo la secretaria de Gobernación; fue una agresión de la semilla que está ahí, están engañados porque son simpatizantes o militantes.

Pero no fue una convivencia, fue una agresión al movimiento magisterial. En Chiapas quisieron hacer lo mismo, ahí fue lo contrario, los obligamos a que se regresen a sus casas y ya están las denuncias, que no nos interesan ni nos atemorizan. No estamos defendiendo a nadie, a ningún partido, defendemos los derechos de los trabajadores y la lucha será apartidista.

Crecerá la movilización

González Vázquez indicó que la CNTE comenzó a revisar los números de participación de los maestros, para ir haciendo grande el movimiento, que va a ir creciendo, está costando, pero tengamos la confianza de que sigamos subiendo de nivel con las actividades . Anunció que se fortalecerá la presencia en la Ciudad de México y en los estados.

Ayer, en tanto, una representación de las distintas secciones sindicales realizaron acciones en la capital del país, principalmente un bloqueo a la avenida Reforma, donde se instaló un plantón temporal en la esquina con Insurgentes.

La movilización obligó al cierre de esas avenidas, así como de Bucareli, las calles aledañas a Gobernación y la operación parcial del Metrobús.

En su comunicado, la CNTE resaltó que el Zócalo de la capital del país, históricamente, ha sido el escenario de lucha de nuestro movimiento y subrayó que las pugnas internas de la partidocracia en el proceso electoral y el reacomodo de la burguesía en el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) son ajenas a nuestro movimiento; por décadas hemos padecido las consecuencias de sus intereses mezquinos .

Incluso acusó: “Claudio X. González, cabecilla de la marea rosa y del bloque opositor, no es el único responsable de una reforma educativa que se impuso a sangre y fuego en el periodo de (Enrique) Peña Nieto; también lo fue Mario Delgado, actual presidente de Morena, porque presentó dicha reforma ante el Congreso de la Unión, perjudicando al magisterio nacional”.