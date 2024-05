A los municipios no se les brinda apoyo, respaldo, ni atención; se requiere cambiar esa realidad votando el PRI: Carlos Peña

Por: La Jornada Zacatecas •

Zacatecas, Zac. En su visita a Río Grande y Juan Aldama, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo reconoció que a Río Grande y Juan Aldama les ha ido bien con las acciones, los programas y los resultados que se han dado con Mario Córdova y Hassan Garduño, a pesar de que no sido sencillo gobernar, pero ha habido creatividad, compromiso, ganas de servir y de no fallarle a la confianza de la gente.

“Hoy ser gobierno es un gran reto, administrar no es sencillo, menos cuando a los municipios no se les brinda apoyo, respaldo, tiempo y atención, por eso tenemos que cambiar esa realidad votando por el mejor proyecto: el PRI”, indicó.

Peña Badillo destacó que en Río Grande como en Juan Aldama y en el resto de los municipios, el PRI y la Coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas ganará porque los candidatos de Morena no saben ni tienen idea de lo que deben hacer, “ya estuvieron en el poder y no pudieron. No saben y no entienden de lo que se trata hacer gobierno. Es muy fácil ofrecer de todo, pero no tienen idea lo que significa gobernar”.

El dirigente estatal priista pidió a los habitantes de estos municipios cuidar su casa y no permitir que llegue el desastre que tiene Morena en Guadalupe, Fresnillo y Jerez. Por ello, hizo un llamado para revisar, comparar y decidir bien al momento de votar, pensando siempre en cambiar la realidad en la que vivimos y brindando la confianza con un 5 de 5 por puro PRI porque las y los zacatecanos no podemos seguir respirando miedo, decepción, tristeza y preocupación.

En este tenor, Peña Badillo hizo un llamado a la ciudadanía para votar por Xóchitl Gálvez, así como por las y los candidatos a Diputados federales y locales, y presidentes municipales de la Coalición Fuerza y Corazón por México y del PRI para salvar al país y rescatar a la entidad, porque no van bien, por eso solicitó poner orden a través del voto masivo de la ciudadanía.

“Que nadie venga a confundirlos ni a engañarlos, ni mucho menos a amenazarlos, los programas sociales están, siguen y seguirán a partir del 2 de junio, lo que queremos es cambiar la realidad de nuestro Estado, por eso hay que pensar en el Zacatecas que tenemos y que nos arrebataron y cuál es el Zacatecas que queremos tener y recuperar”, puntualizó.