Denuncian familiares de desaparecidos la falta de apoyo de parte de Godezac

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Este sábado, durante la marcha Contra la Violencia y por la Paz, convocada por el Movimiento Feminista de Zacatecas, familiares de desaparecidos denunciaron que las autoridades del Gobierno del Estado no han brindado ningún apoyo para su búsqueda y la única respuesta es: “la carpeta de investigación sigue abierta”.

La manifestación fue convocada después de darse a conocer el hallazgo sin vida de Valeria, quien fue secuestrada y asesinada junto con cuatro jóvenes luego de salir de un centro nocturno.

La marcha inició en la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y transitó por el bulevar Adolfo López Mateos, Insurgentes, Juárez e Hidalgo, hasta concluir en Plaza de Armas.

Los familiares de personas desaparecida clamaron por atención de parte de las autoridades, porque en la Fiscalía “solamente es papeleo, papeleo, preguntas y preguntas, y nunca nos ha dado una respuesta y solamente dicen que sigue la investigación, dijo una de las participantes en el mitin efectuado al terminar la marcha.

“Queremos justicia en Zacatecas y que nos escuche el gobierno: si no pueden que se vayan”

“¿Cuánta gente no ha regresado a sus casas con sus familias? ¿Cuántas veces salimos a las calles y nadie nos cuida porque la policía y el gobierno no hace nada? Queremos justicia en Zacatecas y que nos escuche el gobierno: si no pueden que se vayan”, exclamó.

La madre de un joven asesinado relató entre lágrimas que su hijo desapareció después de salir del cine y en la Fiscalía la única atención que recibió fue decirle: “estaba en el lugar y momento equivocado”.

“Hablas y no te atienden. Vas y te mandan de un lado a otro. Vivimos con miedo de que alguien te siga y se den cuenta que estás buscando a tu hijo. Un apoyo nulo de autoridades y del gobierno que sólo se esconden y dicen que “la carpeta de investigación sigue abierta. Estoy muerta en vida y aún así me dicen que tengo que agradecerles por habérmelo dejado a la vista y poderle dar cristiana sepultura”, dijo.

Por otra parte, cuestionaron que, mientras los jóvenes son desaparecidos y asesinados, el gobernador David Monreal Ávila no hace nada por atender las situaciones y solamente “se encomienda a Dios”.

Los asistentes también cuestionaron que las personas asesinadas o desaparecidas sean criminalizadas, en el sentido de que tan sólo con decir que eran parte del crimen organizado, justifican su falta de capacidad para brindar seguridad.

“Nos han arrebatado a mucha gente inocente. Ya estamos cansados de que en este puto estado no se haga nada. Estamos tan hartos de llorar, buscando a nuestros familiares y amigos. ¿Dónde está el seguimiento jurídico? ¿Dónde están los regidores y los presidentes? Para campañas ocupan nuestro voto y para hacer justicia ni siquiera nos conocen”, expresó otra participante.