Pide David Monreal a Godezac informar sobre la entrega irregular de concesiones de taxis

Acusan anomalías en la entrega de concesiones de transporte público ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Por este caso fue cesado el subsecretario de Transporte, Gabriel Morales Torres

■ La Comisión de Recepción analiza el posible incumplimiento de los acuerdos institucionales de ya no autorizar licitaciones en el marco de la transición de gobierno

El gobernador electo, David Monreal Ávila, pidió al secretario general de Gobierno, Erick Muñoz Román, que informe sobre la presunta entrega irregular de concesiones de taxis en Zacatecas, pese a los acuerdos institucionales con el gobernador en funciones, Alejandro Tello Cristerna, de ya no aperturar y/o autorizar licitaciones y procesos administrativos en el marco de la transición gubernamental, se informó en un comunicado.

Con fundamento en la Ley de Entrega Recepción del estado de Zacatecas, el gobernador electo solicitó dicha información, a través de un oficio enviado este jueves 12 de agosto por la comisión de Recepción, el cual fue recibido hoy mismo por la Secretaría General de Gobierno.

El documento urge al secretario Erick Muñoz a proporcionar la información solicitada en un máximo de 24 horas, toda vez que incumplió con el primer plazo, el cual estaba fechado para el 9 de agosto.

Al respecto, el oficio signado por la coordinadora de la comisión de Recepción Humbelina Elizabeth López Loera, consigna que en una reunión administrativa celebrada el 3 de agosto, a la que asistieron Muñoz Román y la secretaria de la Función Pública, Gabriela Rodríguez, por parte de la Comisión de Entrega, y Silva Saavedra y Ángel Muñoz Muro, de la comisión de Recepción, se resaltaron las instrucciones expresadas por el gobernador Alejandro Tello y el gobernador electo David Monreal de “transitar hacia la garantía de los acuerdos institucionales, entre ellos el de YA NO aperturar y/o autorizar procesos administrativos , licitaciones y cualquiera de las autorizaciones a su cargo”.

Esto, con el objetivo de avanzar a buen puerto en los procesos de entrega-recepción a través de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

En la minuta de trabajo de dicha reunión se acordó que la Secretaría General de Gobierno entregaría a la Comisión de Recepción la relación de concesiones y permisos experimentales otorgados en el quinquenio saliente a más tardar el 9 de agosto. Sin embargo, hasta este miércoles la información no se había hecho llegar por parte del secretario Erick Muñoz.

Además de que no se respetaron los acuerdos derivados de dicha reunión, el tema se ha agravado ante las protestas sociales y los señalamientos de los transportistas y de la población que cuestionan que se haya beneficiado a algunos cuantos, con concesiones experimentales, mismas que resultan irregulares y que no dan cumplimiento al compromiso de no entregar licitaciones ni concesiones ante el cambio de gobierno.

Por ello, se solicitó nuevamente al secretario general de Gobierno entregar, a más tardar en 24 horas contadas a partir de la recepción del oficio, turne a la comisión de Recepción la relación completa de concesiones o permisos experimentales otorgados en el quinquenio saliente que deberán incluir: fecha de otorgamiento, nombre del beneficiario, tipo de permiso y adscripción

En el documento, se recuerda que de acuerdo con el numeral 32 de la Ley de Entrega-Recepción, en caso de omisión en la entrega de la información solicitada por el Comité de Recepción, el servidor público que realice tal ausencia de obligación será sujeto a las responsabilidades que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de la actualización de diversas sanciones.

Cesan a subsecretario

de Transporte

El gobernador electo, David Monreal Ávila y la Comisión de Recepción fueron informados por el actual secretario general de Gobierno, Erick Muñoz Román, sobre la separación de Gabriel Morales Torres del cargo de subsecretario de Transporte, ante la presunta entrega de concesiones irregulares de transporte público.

Luego de darse a conocer diversas irregularidades en la entrega de permisos experimentales para taxis, los cuales provocaron el rechazo de los transportistas e incumplen el compromiso del gobernador electo y el gobernador en funciones, Alejandro Tello, de no otorgar más concesiones durante la transición gubernamental, el propio secretario general de Gobierno, Erik Muñoz Román, ha informado a la Comisión de Recepción que el subsecretario de Transporte Publico, Gabriel Morales Torres, ha sido separado del cargo.

Cabe recordar que como parte de los trabajos de Entrega-Recepción, la Comisión de Recepción que coordina Humbelina López Loera solicitó, conforme a la Ley de Entrega Recepción del estado de Zacatecas, la información correspondiente a la entrega de concesiones al secretario general de Gobierno.

En ese tenor, el diálogo entre las comisiones de Entrega y de Recepción ha sido constante con el propósito de informar, de manera transparente, a la población zacatecana sobre el estado que guarda el patrimonio público y las acciones del proceso de transición.