Apenas 6.09% de la población zacatecana se ha vacunado; no debemos bajar la guardia: Tello

Alejandro Tello Cristerna ■ FOTOS: LA JORNADA ZACATECAS

■ No se han disparado contagios ni muertes por Covid-19, como se vaticinaba después de las vacaciones de Semana Santa

■ La tendencia en hospitalizaciones refleja una tendencia a la baja, aunque mínima

■ De las 185 camas de hospitalización general, se encuentran ocupadas 20; las que incluyen ventilador, también de las 181 disponibles, 18 están ocupadas por pacientes de gravedad

■ Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Sombrerete y Jerez concentran el mayor número de contagios, con 71% del total de casos

A pesar de ligeros aumentos tanto en los contagios de Covid-19, como en las defunciones por la misma enfermedad en Zacatecas, el gobernador Alejandro Tello Cristerna consideró que no se ha disparado el número de nuevos casos como se vaticinaba para después de las vacaciones de Semana Santa que traería una tercera ola, sin embargo, a pesar de que el aumento no es alarmante, hizo nuevamente un llamado a la población a que no baje la guardia ni le pierda el miedo al virus, pues apenas se ha vacunado el 6.09 por ciento de los zacatecanos.

La semana inició con 61 mil 190 pruebas realizadas en lo que va de la pandemia en Zacatecas, de las cuales ha resultado negativas 31 mil 323 y positivas 29 mil 663, lo que quiere decir que la entidad ha presentado un 48 por ciento de positividad, sin embargo, a diferencia de la semana antepasada, este que recién terminó representó apenas un ligero aumento tanto en nuevos contagios como en decesos por Covid-19.

La semana antepasada, se realizaron mil 045 pruebas arrojando a 254 personas con resultado positivo, mientras que la semana que recién terminó las pruebas aumentaron a mil 133, con una cifra de 260 personas contagiadas, es decir, apenas un aumento de seis casos más de una semana a la otra. No obstante, la tendencia en las pruebas ha ido al alza, ya que si se analiza el último mes, se ha pasado de 237 a 246, 254 y 260, con un promedio diario de 37 contagios, significando con ello 997 personas infectadas en el último mes, es el 3 por ciento del total de la pandemia.

Con respecto a las defunciones, a diferencia de la tercera semana de abril, la que recién terminó representó un incremento de cuatro muertes más a causa del virus, con lo que Zacatecas llegó a 87 defunciones en el último mes, con un promedio de tres casos diarios, lo que significa también un 3 por ciento del total de la pandemia, manteniéndose la mayor mortandad entre las personas de 51 a 80 años, siendo los de este rango de edad, el 72 por ciento del total de las muertes.

Hasta el domingo, de acuerdo con la información ofrecida por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, Zacatecas cuenta con 38 hospitalizados por Covid-19, de los cuales 20 se encuentran estables y 18 son reportados como graves. Con esto, la tendencia en hospitalizaciones refleja una tendencia a la baja, aunque mínima, ya que en el último mes se ha pasado de 46 a 39 durante dos semanas, y esta última, un paciente menos, es decir, 38.

Con respecto a ocupación, el mandatario estatal informó que de las 185 camas de hospitalización general disponibles, se encuentran ocupadas 20, mientras que las que incluyen ventilador, también de las 181 disponibles, 18 son las que se encuentran ocupadas por pacientes de gravedad.

Continúan siendo Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Sombrerete y Jerez donde se concentra el mayor número de contagios, pues sólo en estos cinco municipios se registra el 71 por ciento del total de la pandemia, mientras que en defunciones, los tres primeros concentran el 50 por ciento de las muertes.

En cuanto al programa de vacunación, Tello Cristerna informó que hasta el 23 de abril han sido vacunados con la primera dosis, 111 mil 311 zacatecanos, mientras que tienen ya el esquema completo 98 mil 808 personas, es decir, un 6.09 por ciento de la población, pero esta semana llegarán más vacunas para completar la segunda dosis en los municipios del semidesierto zacatecano.

Por su parte, Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, precisó que la tercera ola de contagios ya se presentó en distintas partes del mundo, al grado de que se han registrado hasta 830 mil casos diarios en algunas latitudes, por lo que se debe evitar que llegue a la entidad.

En el caso de Zacatecas, aún no ha habido un repunte estrepitoso de casos positivos durante los últimos 15 días, pero ello no significa que se deban relajar las medidas. De los 659 casos activos, en la capital, Guadalupe y Fresnillo están el 55 por ciento, otros siete municipios tienen entre 10 y 30 casos, 33 municipios cuentan con menos de nueve y 15 no tienen.

Gilberto Breña precisó que, de la mortandad, 87 por ciento son personas mayores de 50 años; por ello, la importancia de vacunar a los adultos mayores y de aplicar la segunda dosis en este sector poblacional. Para ello, en los próximos días se hará lo propio en los municipios que faltan.

Anunció que ya comenzó el registro del personal del sector educativo y precisó que aproximadamente 42 mil personas, entre docentes y administrativos, estarán vacunados al finalizar mayo. Pidió a la población que tenga paciencia, ya que la vacuna llegará a todos, pero la distribución a nivel mundial aún no se normaliza.

El gobernador Alejandro Tello informó que continuará con el toque de puertas ante la Federación para que la vacuna se normalice y se abarque al personal del Sector Salud, así como a los profesionales que se desempeñan en clínicas y hospitales privados.

Mientras tanto, pidió a la población que no baje la guardia, así como a los partidos políticos, a controlar los aforos en los eventos de las campañas, y a los ayuntamientos, a regular y reforzar las medidas preventivas en bares, discotecas y centros de entretenimiento, para evitar un repunte de contagios.