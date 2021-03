Señal de alerta, alza en contagios de Covid-19: Alejandro Tello

El gobernador Alejandro Tello Cristerna ■ fotos: la jornada zacatecas

■ Llama a ciudadanos a “no cantar victoria ni a bajar la guardia” en este periodo vacacional, para evitar una tercera ola que sería muy lastimoso para Zacatecas

■ Para Semana Santa no habrá nuevas medidas; piden a los turistas que sean respetuosos de las medidas y utilicen en todo momento cubrebocas

■ Zacatecas, entre las 18 entidades en color amarillo del Semáforo Epidemiológico del 29 de marzo al 11 de abril; eso no significa que se regresará a la normalidad: SSZ

Luego de que la semana que terminó reflejó una ligera alza en contagios y muertes por Covid-19, el gobernador Alejandro Tello Cristerna dijo estar preocupado porque esta es una señal de alerta de lo que puede suceder con este periodo vacacional, por lo que llamó a la ciudadanía a no “cantar victoria” ni “bajar la guardia” para evitar una tercera ola que sería muy lastimoso para Zacatecas.

En el marco de la conferencia semanal sobre el Reporte Estadístico de la Pandemia de Covid19, el mandatario estatal informó que la racha de la baja en contagios y muertes que inició en la segunda semana de febrero se detuvo en la pasada, al registrar 60 casos nuevos más que la antepasada, así como dos muertes más a causa del virus, que si bien, no son significativos, si debe de alertar porque se inicia un período vacacional que, sin duda y por la salida de la gente ante el hartazgo del aislamiento, se vislumbra complejo le panorama.

De acuerdo con la exposición del gobernador, en la semana que recién terminó se hicieron también más pruebas que la antepasada, pues se pasó de 952 a mil 128, de las cuales 337 resultaron positivas, mientras que la semana antepasada la cifra de contagios fue de 277, es decir, un repunte de 60 casos; mientras que en lo que ha decesos se refiere, también hubo un aumento de pasar de 24 a 26 en una semana.

Al día 375 de la pandemia, el jefe del Ejecutivo estatal informó que en la entidad se han realizado 57 mil 275 pruebas, de las cuales, 28 mil 636 han sido positivas, 28 mil 390 negativas y 249 están pendientes de resultados. Asimismo, se han registrado 2 mil 818 decesos, 25 mil 086 personas se recuperaron y hay 732 casos activos.

Durante las últimas cuatro semanas, expuso Tello Cristerna, se reportaron mil 306 casos positivos, así como 150 defunciones. De los 28 mil 636 contagios registrados en Zacatecas, 13 mil 938 han sido en hombres y 14 mil 698 en mujeres, principalmente de los 21 a los 60 años, que representan 77 por ciento del total global.

En tanto, de los 2 mil 818 decesos, mil 154 corresponden a mujeres y mil 664 a hombres, sobre todo de 51 a 80 años, que son 72 por ciento del total. De ellos, 2 mil 276 padecían alguna comorbilidad, como hipertensión, diabetes u obesidad, pero 542 no la tenían.

En cuanto a hospitalización se refiere, hay 39 pacientes internados en alguna institución de salud, 21 de ellos estables y 18 graves; mientras que de 198 camas existentes, hay disponibles 177, y de 180 ventiladores, 142 están libres.

En este sentido, el gobernador refirió que en las últimas cuatro semanas se han reportado 210 ingresos a hospitales y, aunque se va por buen camino en este aspecto, ya que hay disponibilidad de 90 por ciento de camas, el mandatario estatal pidió no confiarse, debido a que se viene una semana de mucha movilidad.

En lo que respecta a los municipios, durante las últimas dos semanas, Zacatecas registró 113 contagios nuevos; Guadalupe, 83; Fresnillo, 37; Sombrerete, 15; y Jerez, 10; con lo que estos municipios continúan representando el 71 por ciento del avance de la pandemia. Mientras que en defunciones, Zacatecas encabeza la lista con 536 muertes, seguido de Fresnillo con 505; Guadalupe con 377; Jerez, 137; Río Grande, 104; Sombrerete, 88; Pinos, 81; Calera, 69; Ojocaliente, 65; y Loreto, 58. En estos 10 municipios, precisó, se concentra el 72 por ciento del total de decesos en el estado, con 2 mil 020.

El mandatario estatal afirmó que para la Semana Santa no habrá nuevas medidas, pero pidió a todos los turistas que visitarán el estado, que sean respetuosos de las medidas y utilicen en todo momento cubrebocas, esperando que no haya un rebrote.

“Estamos entrando en una de las semanas más complicadas, diría, para Zacatecas. Porque el clima, las vacaciones, el hartazgo del aislamiento pueden provocar concentraciones. Bajar la guardia puede generarnos un repunte y nadie quisiéramos volver a ver cifras como las que se estuvieron presentando en meses anteriores. Vamos por buen camino, tenemos que dar un último esfuerzo. Hago un respetuoso llamado a la población a que cerremos filas, estamos haciendo el máximo esfuerzo como autoridades de salud, en las capacidades, en los insumos que se nos está dando de poder vacunar al mayor nuero de zacatecanos, ayúdenos. Ya se ve una luz muy clara al final del camino, un rebrote, una tercera oleada será lastimoso para los zacatecanos”, concluyó.

La vacuna ha llegado a

30 municipios; aún sin

fecha para segunda dosis

En lo que respecta a la vacunación, Tello Cristerna, en compañía del secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, dieron a conocer que se han aplicado 83 mil 344 dosis en 30 municipios, pero únicamente 14 mil 870 personas han recibido el esquema completo, es decir, las dos dosis, lo que representa apenas 0.91 por ciento de un millón 622 mil pobladores del estado.

El gobernador Alejandro Tello informó que llegarán a la entidad vacunas de una sola dosis, por lo que se podrá avanzar en este aspecto de manera contundente; por ello, la importancia de tener paciencia y no bajar la guardia. No obstante, informaron que a pesar de que se tienen programadas las llegadas al país, aún no hay fecha precisa para aplicar la segunda dosis a los adultos mayores de Zacatecas y Guadalupe, pero reiteraron que está garantizada, pues el lapso es entre 21 a 45 días después de la primera dosis.

Por su parte, Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud (SSZ), precisó que Zacatecas es de las 18 entidades que permanecerán en color amarillo del Semáforo Epidemiológico del 29 de marzo al 11 de abril, pero eso no significa que se regresará a la normalidad.

Ante la llegada de connacionales de Estados Unidos y turistas para estas fechas, el secretario de Salud pidió que, como se ha hecho desde el inicio de la pandemia, se sigan los protocolos de prevención y ser responsables para que no aumenten los contagios y, por ende, las hospitalizaciones y defunciones a causa del virus.

El funcionario recordó que los eventos masivos no están autorizados, pero la principal responsabilidad es de quienes asisten, por lo que deben tener en cuenta que acudir a lugares cerrados incrementa el riesgo de contagiarse e infectar a sus seres queridos, principalmente a los grupos de riesgo.