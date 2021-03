Llegada de nuevo lote de vacunas Pfizer permitirá reanudar inmunización en Zacatecas y Guadalupe

El gobernador Alejandro Tello Cristerna y el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, en conferencia de prensa ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ La semana pasada en estos dos municipios se aplicaron 26 mil 320 dosis

■ Hasta el momento 46 mil 731 adultos mayores han recibido la primera dosis, más 14 mil 870 personas que ya tienen ambas dosis, que son los trabajadores de salud: Tello

■ El gobernador puntualiza que Zacatecas se encuentra a dos puntos de poder pasar al semáforo verde epidemiológico

■ Pide a la gente que en temporada de vacaciones no baje la guardia si se quiere terminar con la pandemia y pedirá a los alcaldes sumarse al llamado para evitar contagios

Con la llegada de un nuevo embarque de casi 700 mil dosis del biológico de Pfizer/BioNtech contra el Covid-19 al país, es posible que la vacunación a adultos mayores en la zona de Zacatecas-Guadalupe, que fue suspendida en días pasados, se reanude esta semana, informaron en la conferencia de prensa semanal sobre el Reporte Estadístico del Covid-19, el gobernador Alejandro Tello Cristerna y el secretario de Salud estatal, Gilberto Breña Cantú.

El titular de Salud informó que se aplicaron la semana pasada en estos dos municipios 26 mil 320 dosis, con las que se cubrió a un 88 por ciento de la población de Guadalupe y un 70 por ciento de los adultos mayores de la capital, por lo que al llegar el biológico de Pfizer al país programado para el 16 de marzo, se espera que se disperse de manera inmediata para completar la primera dosis al total de la población mayor de esta zona, la cual sería con el mismo esquema aplicado la semana pasada.

En lo que respecta a las personas que no pudieron vacunarse porque aún no cumplían las tres semanas de haberse superado del Covid-19 o bien, aquellos que no se dieron cuenta de que su sección ya se cubrió o bien, no estaban en el estado, Breña Cantú informó que se atenderán en una jornada especial, aunque todavía no saben la fecha y el lugar para hacerlo.

El funcionario precisó también que el Plan Nacional de Vacunación ha ido avanzando en 25 de los 58 municipios, entre los cuales se ha repartido los embarques de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, que es la que en estos días se ha aplicado en el sur del estado, y que conforme vayan llegando al país se comenzarán a dispersar a los 33 municipios faltantes, entre los que destacan Fresnillo, Sombrerete y Jerez, para los cuales se espera juntar las dosis necesarias, ya se tienen registrados, por municipio, 25 mil, 7 mil y 10 mil adultos mayores, respectivamente.

Con respecto al personal de salud ya vacunado, Breña Cantú expuso que ha habido un marcado descenso en el número de contagios, porque para principios de enero había 290 personas infectadas cada 14 días, ahora el contagio entre los trabajadores de salud bajó a menos de 15 personas cada 15 días. Y ante la impaciencia de toda la ciudadanía por vacunarse, el funcionario estatal reiteró que habrá vacuna para todos, pero que aún ya inmunizada la población tiene mucho qué hacer para continuar conteniendo la pandemia.

Por su parte, el gobernador Alejandro Tello Cristerna informó que hasta el momento han sido vacunados 46 mil 731 adultos mayores con la primera dosis, más 14 mil 870 personas que ya tienen ambas dosis, que son los trabajadores de salud, por lo que se espera que en pocas semanas con las dosis completas de adultos mayores la población insaculada alcance a un 3 o 4 por ciento.

Zacatecas, cerca del

semáforo verde

Con respecto a las estadísticas de la pandemia, el mandatario estatal detalló que, a la fecha, se han realizado 54 mil 148 pruebas en la entidad, de las cuales 28 mil 032 fueron positivas y 26 mil 188 negativas, mientras que están pendientes 299. Asimismo, precisó que se han registrado 2 mil 770 decesos, 24 mil 483 personas se recuperaron y aún hay 779 casos activos.

La semana que recién terminó, de acuerdo con el comportamiento estadístico, de las mil 043 pruebas realizadas se obtuvieron 307 casos positivos, con lo que se llegó en el último mes a mil 072 zacatecanos contagiados, mientras que en la mortandad, los casos bajaron en una semana de 55 a 45 de ellos, con lo que se llegó en el último mes a 231 muertes con un promedio diario de ocho, lo que significó también un 8 por ciento del total de la pandemia.

Durante las últimas cuatro semanas se han registrado mil 704 contagios, así como 231 fallecimientos. De los 28 mil 032 casos positivos, 14 mil 403 han sido en mujeres y 13 mil 629 en hombres, principalmente de los 21 a los 60 años, que representan 77 por ciento del total.

De los 2 mil 770 fallecimientos, mil 129 corresponden a hombres y mil 641 a mujeres, con énfasis de los 51 a los 80 años, que representan 72 por ciento del total. De ellos, 2 mil 237 presentaron alguna comorbilidad, como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus u obesidad, pero 533 no la padecían.

En lo que respecta a hospitalización, Tello Cristerna informó que actualmente hay 54 pacientes hospitalizados, de los cuales, 29 de ellos se reportan como estables y 25 graves; asimismo, expuso que hay 200 camas disponibles de las 229 existentes, así como 144 de 169 ventiladores; en cuanto a la hospitalización de las últimas cuatro semanas, se reportó una baja pasando de 96, 79, 63 y 54 ingresos reportados para la última semana.

El jefe del Ejecutivo estatal señaló también que los municipios con más casos positivos nuevos en las últimas dos semanas son Zacatecas, con 84; Guadalupe con 78; Fresnillo con 41; Sombrerete con 16; y Jerez, con nueve, que representan 71 por ciento del avance de la pandemia.

En defunciones, los que más casos presentan son Zacatecas, con 524; Fresnillo, 498; Guadalupe, 373; Jerez, 133; Río Grande, 101; Sombrerete, 86; Pinos, 78; Calera, 69; Ojocaliente, 64; y Loreto, 56. Estos 10 municipios totalizan mil 982 fallecimientos, que son el 71 por ciento de los 2 mil 770 en todo el estado.

Tello Cristerna subrayó que al ser una semana más a la baja en el número de contagios y muerte, se está avanzando al límite de las posibilidades y Zacatecas se encuentre a dos puntos de poder pasar al semáforo verde epidemiológico, por lo que pidió a la gente que en temporada de vacaciones no baje la guardia si se quiere terminar con lo pandemia, por lo que pedirá también a los alcaldes sumarse al llamado para continuar bajando en la semaforización y no haya un rebrote.