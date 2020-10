Irregularidades de David Monreal son a nivel nacional y están documentadas: Maldonado

La diputada Mirna Maldonado Tapia ■ FOTOS: FACEBOOK LA JORNADA ZACATECAS

■ Hay denuncias sobre entrega de ganado enfermo mediante el programa Crédito Ganadero a la Palabra de la Sader

■ “Hemos hecho un llamado a la Función Pública y se nos ha dado respuesta de que no pueden determinar porque hay otras averiguaciones”, advierte la diputada

■ “Yo no sé qué estatus tenga el señor, si ya renunció o no, porque si ya renunció no podemos llamarlo a comparecer hasta que no veamos su situación”

■ Acusa que delegada federal, Verónica Díaz, presuntamente ha utilizado los programas sociales para hacer campaña

Luego de que se diera a conocer por medios nacionales de comunicación los fraudes en las entregas de apoyos de lo programa Crédito Ganadero a la Palabra de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), mediante la entrega de ganado enfermo y que involucran al zacatecano David Monreal Ávila como coordinador de Ganadería, la diputada federal zacatecana, Mirna Maldonado Tapia, señaló que la Comisión de Ganadería del Congreso de la Unión tiene conocimiento de las denuncias y evidencias de los fraudes, porque no solamente se ha afectado a Zacatecas con este programa, sino a toda la nación.

“Hemos hecho un llamado a la Función Pública y se nos ha dado respuesta de que no pueden determinar porque hay otras averiguaciones. No sé quién más haya metido alguna queja o denuncia, pero sí se tiene que estar denunciando de manera formal, porque mediáticamente lo conocemos, pero aquí el caso es que lo hagamos ante las instituciones para que se proceda a lo que se tenga que hacer: la inhabilitación. Si hizo las cosas mal, creo que tiene que asumirlas y no estarse cobijando con el Gobierno Federal, porque somos muchos los que hemos trabajado para que le vaya bien a México. Es importante que empiecen a ver quién hizo las cosas mal”.

La legisladora por Morena refirió que la Comisión de Ganadería hizo el año pasado dos exhortos para que el funcionario se presentara a comparecer y no se pudo lograr, ya que en una ocasión mandó a un representante, quien al no ser el que estaba ejecutando el programa, no dio las respuestas requeridas. Y del otro llamado, la comparecencia nunca se llevó a cabo.

“El año pasado se le quitaron 3 mil millones de pesos a ese programa, y se quedaron para ejecutar mil millones, cosa que en el año no se ejecutó nada, porque estaban en auditoría. Entonces este año vienen cero pesos. Yo no sé qué estatus tenga el señor, si ya renunció o no, porque si ya renunció no podemos llamarlo a comparecer hasta que no veamos su situación”.

Pero a raíz de lo que salió ayer en medios nacionales, enfatizó que la Comisión tiene que tomar cartas en el asunto. “Yo tengo mucho conocimiento de lo que ha pasado, tengo evidencias. Toda la Comisión las tiene. En una ocasión los diputados hicimos una gira por Oaxaca, Tabasco y Zacatecas, lugares en los que se entregó ganado y se tienen evidencias por las inconformidades de los beneficiarios de ese programa. Entonces no fue solamente en Zacatecas, sino en muchos lugares. Se entregó ganado marcado como de desecho, eso es muy grave”.

Al cuestionársele a la diputada, si dichas acciones no afectarían la imagen del partido de cara a las elecciones de 2021 pensando en la candidatura de David Monreal por el gobierno de Zacatecas, Maldonado Tapia señaló que el fresnillense no es parte de Morena y si está esperando en ir en una alianza o de manera externa, la militancia no aceptaría eso, ni tampoco la dirigencia. “Yo creo que ha hecho mucho daño, fue coordinador de un programa a nivel nacional y afectó tanto a la nación como al estado”.

Además, apuntó que se tiene conocimiento también de las prácticas que se han estado haciendo por parte de la cuñada de David Monreal, la delegada Verónica Díaz, quien presuntamente ha utilizado los programas sociales para hacer campaña, lo que es un delito grave, advirtió, que los puede llevar a la cárcel y sin derecho a fianza.

“Ellos piensan que no pasa nada, pero el gobierno ha cambiado. Yo creo que la ciudadanía no lo aceptaría y Zacatecas necesita un gobernador que ayude a sacar adelante todos los pendientes que se quedarán y uno que camine con la Cuarta Transformación. Necesitamos otros perfiles y otra manera de ejercer la política”.