Activistas reafirman su respaldo a la abogada Mara Muñoz Galván

Esta última fue despedida del caso de la menor violada en el municipio de Guadalupe

Exigen a autoridades garantizar que no amenacen u hostiguen a la víctima o la defensora

Defensores de derechos humanos nuevamente afirmaron su respaldo a la abogada y activista Mara Muñoz, reiterando su llamado a que se respete su derecho, y el de la menor víctima de violación, cuyo caso ha llegado a autoridades nacionales, a vivir una vida digna libre de violencia.

En lo personal, Alberto Athie dio a conocer que escribió una carta dirigida al gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, y al secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, desde el viernes, solicitando que los derechos mencionados sean cumplidos bajo su responsabilidad constitucional, sin embargo, no ha obtenido respuesta alguna.

El sábado pasado era la fecha en la que se trataría la posibilidad de que el menor agresor saliera de resguardo; aunque aceptaron desconocer si se dieron de esa forma los hechos, reiteraron su exigencia por que no salga de algún tipo de resguardo hasta no “ser procesado y sentenciado conforme a derecho”, para evitar que continúe la violencia que ha ido desarrollando y evitar también un posible feminicidio.

Sin embargo, los defensores sostuvieron que velan a su vez por la rehabilitación y reinserción a la sociedad del agresor.

Otra exigencia reiterada fue garantizar que no amenacen, hostiguen o amedrenten a la menor, y mucho menos la lleguen a violentar nuevamente; a esto se sumó la petición de también proteger a la madre y proporcionarle las herramientas para que el caso sea procesado de forma adecuada, reparando los daños de manera concordante “por el interés superior del niño y el interés público”.

En este mismo llamado se hizo un exhorto a que terminen y se eviten todo tipo de actos de hostigamiento o acoso a la abogada y a su familia, quien ha manifestado temor de que se afecten sus derechos humanos o su vida.

Asimismo, cuestionaron el interés personal que pudiera haber por parte del Gobierno estatal o algún funcionario para que el caso se haya visto entorpecido de la forma que ya se ha detallado; de ser así, se buscaría castigar el delito que eso representaría.

En la conferencia virtual se informó también que se han interpuesto distintos amparos; en primer lugar los realizados por Muñoz cuando fungía como abogada para que se suspendiera la audiencia oral, que fue concedida tanto de forma temporal como definitiva.

Aparte, los defensores interpusieron dos amparos más a través de portales en línea, en Ciudad de México y Zacatecas, para proteger la vida de personas relacionadas al caso, buscando que las autoridades garanticen que el imputado no se sustraiga de la justicia, no ejerza más violencia, que las autoridades garanticen seguridad y se respeten sus derechos a quienes están involucrados en el asunto.

En este tenor se pidió al gobernador que asuma su responsabilidad en todo este asunto, el que se llamó de interés público “debido a la normalización de la violencia feminicida desde el gobierno de Zacatecas y el secretario de Seguridad”, manifestado en las conductas irresponsables presenciadas.

Cabe señalar que Mara Muñoz también envió una carta a las autoridades expresando sus inseguridades, con respuesta nula; aparte, este domingo, también difundió una carta donde decía adiós al caso y establecía que “en lo personal he decidió estar fuera de las instituciones del Estado, en parte porque he sido testiga, desde dentro y desde afuera, de sus efectos adversos en nuestras vidas y no deseo bajo ninguna circunstancia volver a ser parte de ello.

Sin embargo, me reservo mi pleno derecho, como ser humano, a pronunciarme públicamente y protestar cada vez que sea de mi conocimiento un hecho violatorio a los derechos humanos, sobre todo y ante todo, de mujeres y niñas”.