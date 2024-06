Critica AMLO el intento de injerencia de la DEA en la reforma judicial

Ante la postura expresada por la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), sobre los riesgos de la reforma judicial en México por un posible involucramiento del crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la falta de prudencia porque México es un país independiente. “¿Quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos?, ¿quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?

López Obrador defendió la pertinencia de la reforma judicial porque no se trata de limitar derechos o libertades, para implantar la corrupción, legalizar el influyentismo, el nepotismo, todo lo contrario, es para tener un Poder Judicial que actúe con integridad, con apego a la legalidad; que haya un auténtico estado de derecho, que se atienda por igual a todos los ciudadanos, que no se le dé preferencia a los que tienen influencias o dinero, que la justicia sea pronta, sea expedita.

“No es posible que haya miles de personas encarceladas sin sentencia, que llevan años así, años (…) no es algo para perjudicar al pueblo, para afectar la vida pública del país, no es concentrar el poder. Si se está planteando un órgano independiente, no va a depender del Ejecutivo, será realmente independiente para vigilar el comportamiento de jueces, magistrados, ministros” y si algún juez se aparta de su misión, que este tribunal autónomo rectifique esa actuación.

Celebró que la Comisión Permanente del Congreso avalara la convocatoria para los foros sobre los alcances de la reforma judicial los cuales impulsó en su momento la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.