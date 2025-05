Fiscalía General de Chiapas «no ha investigado» muerte de normalista

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Cientos de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y de otros estados marcharon ayer por tercer día consecutivo en Tuxtla Gutiérrez, para exigir castigo a los policías estatales por la muerte de Jesús Alaín Vázquez Pérez, quien cayó de la góndola de una camioneta en la que se transportaba junto con otros compañeros cuando eran perseguidos por dos patrullas estatales.

Los normalistas de Chiapas y de varias entidades, agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, reiteraron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha investigado cómo perdió la vida el joven Jesús Vázquez la noche del 15 de mayo, cuando se conmemoró el Día del Maestro.

Seguimos buscando justicia y, la verdad, hasta ahora el gobierno no ha investigado. No se ha movilizado ni se ha tomado la molestia para actuar en esta situación. La Escuela Mactumactzá no ha recibido una respuesta de la muerte del compañero , reprochó un orador que tomó la palabra frente a las instalaciones de la FGE, al nororiente de la capital.

Una alumna expresó que nos da tristeza y coraje porque nos arrebataron a un compañero que estaba a punto de egresar (cursaba el octavo semestre). Dejó una familia en duelo y amigos llorando. Este gobierno nada hace .

Reprobó que “gobiernos van y vienen y siempre es lo mismo: hostigamiento y represión contra los estudiantes. Tan fácil que es sentarse para dialogar y ver cuáles son nuestras necesidades. Por eso salimos a exigir nuestros derechos porque las autoridades no resuelven.

¿Cuál es la necesidad de hostigarnos, atacarnos y reprimirnos? Nosotros buscamos un sueño: ser maestros , reclamó la joven.

La FGE informó el viernes que inició una carpeta de investigación del caso, en la que un grupo interdisciplinario realiza las diligencias correspondientes desde el momento en que ocurrió el fallecimiento de Vázquez Pérez, con el fin de esclarecerlo y deslindar responsabilidades.