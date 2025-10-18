Reporta Gaza 47 violaciones de alto el fuego con saldo de 38 muertos

Por: La Jornada •

El Cairo. Israel ha violado 47 veces el régimen de alto al fuego en la franja de Gaza, durante este tiempo, 38 personas murieron y 143 resultaron heridas, informó el servicio de prensa del gobierno del enclave palestino.

- Publicidad -

«Desde el anuncio del cese de la guerra en Gaza, la ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones, cuyo número hasta la fecha alcanzó 47 (…) Debido a las continuas violaciones por parte de la ocupación israelí, 38 personas han muerto y 143 han resultado heridas», señala el comunicado​​​.

Las hostilidades en la franja cesaron el pasado 10 de octubre, al día siguiente de que Israel y el movimiento palestino Hamas firmaran la primera fase del acuerdo de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 29 de septiembre, que incluía el retorno de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, y la retirada de las FDI del enclave palestino.

El lunes pasado, fueron liberados y repatriados a Israel los últimos 20 rehenes que quedaban con vida en manos de Hamas. Por su parte, Israel excarceló a 250 presos palestinos que cumplían cadena perpetua y a más de mil 700 habitantes de la franja de Gaza detenidos después del ataque del 7 de octubre de 2023.

Hamas debe devolver a Israel un total de 28 cuerpos de rehenes israelíes que se encontraban en su poder cuando entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Hasta la fecha, el grupo ha entregado diez cadáveres.