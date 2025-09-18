20.9 C
Zacatecas
Sociedad y Justicia

■ La Secretaría de Obras Públicas trabaja en la rehabilitación del tramo que conecta Plateros con Ojo de Agua y El Tule

Rehabilitan tramo carretero en Fresnillo con inversión de más de 4 mdp

Foto: Cortesía

Por: La Jornada Zacatecas •

La Secretaría de Obras Públicas, realiza trabajos de rehabilitación en el tramo que une la comunidad de Plateros con Ojo de Agua y El Tule, en el municipio de Fresnillo.

Este proyecto contempla una longitud total de 5 kilómetros y representa una inversión mayor a 4 millones de pesos.

La obra beneficiará a automovilistas y familias habitantes de la región, al tiempo en que mejorará significativamente la seguridad y bienestar de quienes transitan por esta vía.

La renovación incluye la actualización de la superficie de rodamiento, corrección de desniveles y la instalación de señalización vial adecuada.

Esta obra forma parte de la estrategia del programa “Rescate Carretero”.

