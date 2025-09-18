Emprenden Jornada de Capacitación Archivística

Por: La Jornada Zacatecas •

El Archivo General de la Nación (AGN), en colaboración con el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, emprendió la Jornada de Capacitación Archivística 2025, dirigida a las y los gestores documentales de la administración pública del estado.

Con el objetivo de fortalecer las competencias laborales en el manejo adecuado de documentos, las actividades se desarrollan en línea y de forma gratuita, los días 18 y 19 de septiembre, garantizando el acceso a un total de 679 funcionarios de la administración pública estatal y municipal.

Durante las jornadas se abordan las características de la nueva política nacional de archivos, así como los instrumentos técnicos que deben implementar las instituciones para controlar la producción documental, organizar los expedientes y facilitar su pronta localización.

Entre los instrumentos enseñados se encuentran el cuadro general de clasificación archivística, la matriz de funciones, las fichas técnicas de valoración de los expedientes y el catálogo de disposición documental.

Los participantes que cumplan con el 100 por ciento de asistencia recibirán constancia electrónica de participación, reconociendo su formación continua como profesionales encargados de resguardar la información pública.