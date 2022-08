Considera Lorenzo Córdova que no es indispensable una reforma electoral

Una reforma de carácter electoral “no es indispensable; el país no está en riego ni la democracia”, si no se aprueba, se puede organizar y conducir sin problemas la elección presidencial de 2024, argumentó el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Al participar en el foro que organiza Va por México para analizar la iniciativa del Ejecutivo, Córdova dijo ante legisladores de PAN y PRD, cuestionó el “huecote” que la Cámara aprobó al presupuesto del INE para este año y acotó que, si se autoriza otra disminución a su gasto de 2023, “van a tener que justificar en la historia por qué, con una motivación reforzada”.

En un diálogo de casi con dos horas, el consejero electoral insistió que el sistema electoral vigente “funciona bien, puede mejorarse, sin duda, pero una reforma electoral hoy no es necesaria o indispensable, ni sé si sea pertinente”.

No obstante, planteó tres condiciones que deberían cumplirse si se avanza hacia una reforma electoral: que exista consenso, si no unánime, sí amplio de las fuerzas políticas; “es una obviedad, pero que sea para mejorar lo que tenemos” y sea producto de diagnósticos adecuados. Que sea producto de la cabeza y no del estómago, no de filias, caprichos ni, peor aún, de rencores personales. Lejos de fortalecer al sistema, va a servir parar dinamitarlo”.

Además, evaluó el momento en que se propone entren en vigor nuevas reglas para procesos electorales.

“Sería la primera ocasión en 25 años que se pongan a prueba en una elección presidencial. No sé si sea el mejor momento para experimentar nuevas reglas”, dijo.

Expuso que también sería la primera reforma refundacional, que busca desparecer la estructura e integración del INE, definir que la operación territorial ya no sea centrada en la profesionalización, sino funcionarios de temporal y el instituto tampoco sería responsable del padrón electoral, pero sin definir quién lo operaría.

Durante la reunión, que continúa con la presentación de consejeros, los coordinadores parlamentarios de PAN y PRD, Jorge Romero y Luis Espinosa, expresaron que Va por México defenderá la democracia y al INE.

“El logro del INE es de los ciudadanos. Somos empleados de la democracia y vamos a defenderla a donde tope. No por un gobierno vamos a cambiar el andamiaje democrático, el mismo con el que llegó al gobierno con más de 50 por ciento de los votos”, dijo Espinosa.