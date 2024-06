Reforma al Judicial es lo correcto aunque implique riesgos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si bien la elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial implica “riesgos”, la reforma debe avanzar para arrebatárselo a la delincuencia que hoy lo tiene secuestrado.

- Publicidad -

“Hay riesgos en las elecciones, siempre ha habido riesgos, pero se equivoca menos la gente. No tenerle miedo al pueblo, (hay que) confiar en el pueblo”, destacó.

En la reforma, consideró, debe contemplarse protección para jueces, ministros y magistrados, a fin de evitar que sean víctimas de ataques o amenazas de integrantes del crimen organizado o del de cuello blanco.

“Cuando la delincuencia se dé cuenta que no hay posibilidad de corromperlos van a tener que aceptar las reglas, pero de todas maneras, protección para que no aplique aquello de plata y plomo”, enfatizó en la mañanera de ayer en Palacio Nacional.

Insistió en que no debe haber oposición a estos cambios bajo el argumento de que el crimen organizado se apropiaría de este poder, pues en realidad hoy día “está secuestrado” no sólo por la delincuencia organizada, sino también por la de cuello blanco.

“Que no se excusen en que: ‘se va a apoderar el crimen del Poder Judicial, la delincuencia organizada’. No dicen: ‘la delincuencia de cuello blanco’, porque pues son las dos las que tienen tomada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todo el Poder Judicial (…) Estoy escuchando a algunos que dicen: ‘no, los delincuentes van a resolver’. No, están resolviendo ahora ya. Y aquí cada 15 días vemos los casos, cómo ordenan que, en 24 horas, se deje en plena libertad a delincuentes peligrosísimos.”

El jefe del Ejecutivo planteó que quienes se oponen son una minoría que “quieren seguir teniendo su instrumento para acrecentar sus privilegios”.

Consideró que se trata de un asunto hasta de vanidad, pues algunos magnates o corporaciones presumen no perder juicios en la Corte porque aseguran contar con amigos en el seno del máximo tribunal. “Tienen injerencia”.

Que no se entrometan malosos de cuello blanco

Subrayó que en caso de pasar la reforma y se avale la elección por sufragio de los integrantes del Poder Judicial, se debe poner especial atención y cuidar que no se entrometa en el proceso ni la delincuencia organizada ni la de cuello blanco.

“No vaya a salir ahí la televisora equis o la cadena de radio zeta que ‘estos son mis jueces favoritos, estos son mis magistrados favoritos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen abogado! ¡Qué trayectoria!’”

El tabasqueño convocó a seguir promoviendo la democracia plena y a que se termine la simulación, pues sus opositores “quieren que sigan unos cuantos dominando y que México sea país de una minoría. Eso ya no es posible, y en la pasada elección se demostró, el pueblo quiere ser el arquitecto de su propio destino”.

Afirmó que los actuales jueces, magistrados y ministros pueden participar en el proceso de elección, incluso quienes se oponen a la reforma al Poder Judicial.

Y hasta ironizó con un par de ejemplos que podrían aspirar a estar en el Poder Judicial: Ignacio Morales Lechuga y Diego Valadés, ambos procuradores en el sexenio de Carlos Salinas; el primero hoy notario público podría argumentar: “considero que la Corte debe ser autónoma y estoy en contra de la dictadura y el populismo; mientras el segundo, investigador emérito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que diría: creo que no debe haber un poder que domine por encima de otros”.