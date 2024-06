En consultas, 82% está en favor de la reforma judicial: Sheinbaum

Como parte de los resultados que dio a conocer ayer en conferencia de prensa en su casa de transición, y al promediar los tres ejercicios realizados, 87 por ciento se declaró a favor de la creación de un órgano independiente que vigile y sancione a los integrantes del Poder Judicial.

El 72.6 por ciento se pronunció por que los ministros se definan por “elección del pueblo de México”, y 58 por ciento consideró que la mayoría o que “todos” los ministros, magistrados y jueces son corruptos.

La consulta también reflejó que 51.3 por ciento de los consultados desconocían que había una propuesta de reforma al Poder Judicial.

Sheinbaum Pardo insistió en que la relevancia del ejercicio realizado este fin de semana es que un porcentaje mayor de las personas que votaron por ella aprueba una reforma al Poder Judicial, y un alto porcentaje percibe que hay corrupción en ese sector y considera que debe ser elección directa la forma de designar a sus integrantes.

Frente a las críticas a la iniciativa, manifestó: “habrá gente que no esté de acuerdo, pues esa es la democracia. Algunos por interés, porque tienen ya arreglos con el Poder Judicial, no legales, no transparentes, sea con ministros, o con jueces, o con magistrados; es decir, hay algunos que por interés no quieren, habrá otros que legítimamente no estén de acuerdo con una postura como ésta, finalmente esa es la democracia”. Cada quien tiene derecho a hacer sus propias encuestas, agregó la virtual presidenta electa.

De igual forma fue consultada sobre la depreciación que ha tenido el peso mexicano en las semanas recientes. A los inversionistas, reiteró que no tienen de qué preocuparse. “¿Qué les interesa a ellos?, pues que se respeten las inversiones y eso no tiene por qué no respetarse”.

También informó que este martes se reunirá en el World Trade Center con los legisladores electos de Morena y sus aliados, con quienes dialogará, entre otros temas, de la propuesta de reforma al Poder Judicial.

El miércoles se reunirá con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, y el jueves presentará la primera parte del que será su gabinete y su equipo de trabajo, en un sitio aún por definir, y el viernes realizará un nuevo recorrido junto con el presidente López Obrador, en esta ocasión para constatar el avance de las obras del Tren del Corredor Interoceánico.

Entre los temas que abordó la virtual presidenta electa, propuso la creación de un polo de desarrollo del bienestar en la región de la frontera con Guatemala. Sobre la inminente desaparición del PRD, apuntó que en esa fuerza política “se perdió la relación con el pueblo; se perdió la ideología, pues acabaron aliados al PAN, pero quizá lo más importante es que perdió el que fuera un partido que representara al pueblo”.

En tanto, tras al accidente que sufrieron integrantes de su equipo el pasado fin de semana durante la gira que realizó junto con el Presidente, detalló que una de las heridas fue operada por fractura de fémur, y expuso que “no pedirán un trato especial” a la fiscalía de Coahuila, la cual deberá hacer la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.