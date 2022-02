Aduanas y puertos ya están en manos de militares, confirma AMLO

Ciudad Juárez, Chih. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que “ya todas” las aduanas están siendo administradas por la secretaría de la Defensa Nacional y, en el caso de los puertos, por la secretaría de Marina. Adelantó que se concluirá el contrato de tecnología para la vigilancia de las aduanas actualmente a cargo de una empresa privada, para dar paso a una supervisión con equipos y operadores gubernamentales.

“Queremos resolver este problema y ya empezamos a notar que funciona, porque ya nos está aumentando la recaudación en aduanas. El año pasado se recaudaron alrededor de un billón de pesos, creció como 200 mil millones de pesos. Es que la corrupción hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque es mucho, mucho lo que se fuga, lo que se va por el caño de la corrupción”, dijo.

Está demostrado, agregó, que en países como los nórdicos no hay corrupción y, por tanto, no hay pobreza ni violencia.

“Entonces, nosotros tenemos como propósito fundamental acabar con la corrupción porque es el principal problema de México”.

Es así, añadió, que todo, los problemas de violencia, de educación, se deriva de la corrupción.

Recordó que el próximo 21 de marzo será inaugurado el nuevo aeropuerto, “estamos haciendo uno de los mejores aeropuertos del mundo, sin corrupción. Sólo hay tres en el mundo con pistas de calidad, de concreto, de 4 mil 500 metros. Y cuando se inaugure y lo vea la gente, se va a sentir muy orgullosa”.

Previamente había explicado que ya hay un acuerdo para que las aduanas dejen de depender del Servicio de Administración Tributaria.

“Ya hay un acuerdo en el que dejan de depender del SAT; sí, por la cuestión normativa, porque los ingresos van a Hacienda, pero la vigilancia, el control de las aduanas está a cargo de la secretaría de la Defensa.

“Esto nos ha permitido, ya tenemos resultados, reducir el contrabando, sobre todo el de combustibles porque enfrentamos el llamado huachicol, la ordeña de los ductos y empezaron a meter diesel, gasolina de contrabando”, dijo en conferencia de prensa matutina.

Entonces, añadió, a partir de que tiene el ejército el control de las aduanas, ya tenemos registros de una disminución del contrabando, y hay más consumo, más demanda, de los combustibles que distribuye Pemex.

Acuérdense que los que tenemos más edad, sabemos que antes las aduanas eran como botines, se manejaban para beneficio de políticos, se entregaban con ese propósito.

“Yo siempre cuento la anécdota de que cuando gobernaba Adolfo Ruiz Cortínez, tenía un amigo veracruzano que había estudiando con él, y sonsacaron al amigo y le dijeron ‘no seas tonto, si eres amigo del presidente, aprovecha, pide que te ayude’, y entonces en el juego de dominó le dice ‘ayúndame, si somos amigos, si nos conocemos desde la escuela’, y dice Don Adolfo, ‘y ¿qué quieres?, ‘pues una aduana’”.

“Estamos hablando de los años 50 del siglo pasado. Y Don Adolfo le dijo: ‘sí, ve a ver al secretario de Hacienda, nada más que si ya vas a estar en la aduana, ya no vamos a jugar dominó porque ya eres funcionario y vas a depender del secretario de Hacienda’. Y ya regresó a decir que quería seguir jugando dominó con el Presidente”.

Más adelante, López Obrador subrayó que en todas las aduanas se va a mejorar el sistema porque el actual ya está caduco, rebasado.

Además, explicó, se tenía un contrato y no funcionaba adecuadamente, por eso el contrabando. Se tenía con una empresa particular y ahora se va a licitar para que toda la tecnología sea manejada por el Estado, sea pública, no contratar el servicio, porque es muy delicado.

“Imagínense, no sólo es lo que cobran sino el que manejen las cámaras, se pueden apagar las cámaras, nos sucede. Por ejemplo, en los famosos C5, cuando estamos vigilando lo del robo precisamente de combustible y hay cámaras y es nos sirve de prueba para proceder legalmente.

Y de pronto se apagan las cámaras, con lo que sucedía en Pemex con el huachicol. La paraestatal tenía un piso dedicado a la tecnología para supuestamente evitar el robo de combustible de los ductos, entonces, tecnología avanzada con sensores para medir la presión de los tubos, de los ductos, cuando se produce una toma clandestina y están extrayendo baja la presión y con este sensor se da a conocer en un centro de mando y suena una alarma y se puede saber en dónde está la toma clandestina, en donde están ordeñando el ducto.

“¿Qué pasaba? Sonaba la alarma y nadie intervenía, entonces, no sólo es un asunto de tecnología. Incluso puede resultar contraproducente si la tecnología está manejada por personas no honradas, no honestas. Por eso tomamos la decisión de que las aduanas las controle la secretaría de la Defensa.