Defenderemos la soberanía, “sin agacharnos”, dice Sheinbaum ante dichos de Trump

Ciudad de México. Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que “las autoridades mexicanas están aterradas”, Sheinbaum Pardo señaló, consultada sobre las declaraciones del estadunidenese: “¿Cómo dijo?, ¿que tenemos miedo, que no sé qué?, pues no, claro que no”. Aunque se pronunció por no polemizar, subrayó que siempre habrá una defensa de la soberanía, “sin agacharnos”, y reiteró que el país vecino no ha hecho lo suficiente para atender el consumo de drogas, el tráfico de drogas y detenciones en territorio estadunidense.

En su conferencia de prensa diaria, se le preguntó sobre si México saldrá adelante ante las políticas económicas que ha aplicado Estados Unidos, Sheinbaum Pardo respondió de manera directa: “Siempre, México ha salido de distintas (situaciones)… nuestro pueblo, siempre, desde la resistencia de los pueblos indígenas, hasta crisis económicas. Siempre salimos adelante. Por supuesto que queremos que no ocurra, y también tenemos la parte diplomática de permanentemente estar trabajando para evitar que suban los aranceles, o las tarifas famosas como lo dice Trump”.

Además, sobre el tono que ha usado el magnate estadunidense, la titular del Ejecutivo federal dijo: “No es permitir o no, él puede hablar, y nosotros contestamos, pero no nos queremos pelear”. Reiteró que la relación con Estados Unidos es muy importante para México, así como para el país vecino es importante la relación con México, y recordó que hay 40 millones de mexicanos que viven en ese país a quienes, recalcó, “estamos defendiendo”, así como una enorme relación comercial.

Por ello, insistió, “nosotros no queremos polemizar públicamente al tú por tú, no nos ayuda. Lo que sí, es que decimos lo que pensamos, y defendemos la soberanía, y no nos agachamos y exigimos el trato de iguales. Entonces, en este caso, con las declaraciones de ayer, es la manera que él dice”.

Explicó que para hacer frente se requiere un trabajo permanente que demuestre lo contrario, buscar salidas, y expresar “lo que siempre pensamos”, entre lo que incluyó “que no están deteniendo armas, que no hay detenciones de los distribuidores de droga, que tienen que tener una visión distinta hacia sus jóvenes”.

En tanto, luego de que Trump promulgó la Ley Alto al Fentanilo, Sheinbaum Pardo destacó que “eso ya lo habíamos hecho en México, estamos muy avanzados”.

Expuso que parte de la regulación anunciada por Trump ya existía como una cuestión temporal pero ahora se convierte en ley, además de elevar sanciones para quienes se dediquen a producir fentanilo.

A la vez, indicó que en la Constitución mexicana ya se definió esas sanciones, pero además, se incluye penas para quienes fabriquen los precursores. “Nosotros ya nos habíamos adelantado desde hace rato para poner estas sanciones, si se llegara a producir y para el tráfico y venta” de fentanilo”, añadió.

Desde que inició el gobierno de Trump, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que dijo que zonas de México estaban controladas por el narcotráfico, pero como ejemplo sólo refirió el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, indicó Sheinbaum al mostrar la publicación hecha en febrero por el gobierno de Trump.

Aunque, dijo, “he hablado muchas veces con el presidente Trump”, consideró que “requiere más información de lo que hemos hecho, porque su idea es que no se ha hecho suficiente”.

Detalló que solicitó a su gabinete de seguridad una relación de lo que se ha hecho para que se dé a conocer al gobierno de ese país. Será “un documento breve o un video” para los congresistas, para el gobierno de Estados Unidos y para el presidente Trump.