Foto difundida por embajada de EU «es falsa»: Sheinbaum

Comentó la posibilidad de rastrear el origen de esa fotografía, porque se cita que es un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando no se aprecia ningún logo que lo confirme. Lo puedo decir con la información de Fiscalía, de Defensa, de Secretaría, pero, además, porque así está la ley en nuestro país, y porque así es la convicción de la Presidenta, porque ese es nuestro mandato, cuidar la soberanía .

Explicó que es una práctica regular que las agencias estadunidenses, con base en sus investigaciones e información obtenida por inteligencia, presenten denuncias ante la Fiscalía General de la República a través de la embajada en México, a partir de lo cual se inicia la investigación. Hay coordinación, hay colaboración, hay cooperación, en el marco de respeto a nuestras soberanías. No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo .

Cuestionó la autenticidad de la imagen que publicó ayer La Jornada en primera plana (difundida en las redes sociales oficiales de ICE y la embajada estadunidense): “es falsa. Esa fotografía que sale en primera plana de La Jornada no corresponde a ninguna operación en México”. Y más adelante señaló que “ojalá La Jornada saque también en primera plana la respuesta de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad o de la Defensa, porque no corresponde esa fotografía a algún operativo que se haya hecho en nuestro país, que tenga que ver con alguna denuncia”.

Al descalificar la versión de que el ICE participó en el operativo para el desmantelamiento de esas instalaciones, la mandataria aseguró que la relación con las agencias estadunidenses cambió radicalmente desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ya no es como en el gobierno de Felipe Calderón, cuando las agencias realizaban sus operativos en México, ahora están reguladas en sus funciones en territorio nacional.

–¿Le enviará un extrañamiento a la embajada de Estados Unidos por esta difusión?

–No se trata de estar –pienso yo– ahí en un debate. Yo creo que lo importante es que el pueblo de México sepa que cambiaron las cosas en el país, a partir de diciembre de 2018, y que nosotros no vamos a permitir la violación a nuestra soberanía. Eso es todo. Es una relación de respeto que hasta ahora, se ha mantenido con el presidente Trump. Entonces, no. ¿Qué caso tiene? Que el pueblo de México sepa, eso sí, y los medios, que esa fotografía no corresponde a lo que dice el texto.

Presente en la conferencia, el ex canciller y actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, puntualizó que en la pasada administración, a partir de la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, México modificó la regulación de la forma como operaban las agencias de Estados Unidos en territorio nacional. Afirmó que se establecieron una serie de obligaciones y restricciones legales que siguen vigentes, para evitar lo que se había dado en el sexenio de Calderón, cuando había presencia de ellos en todo, incluso se hicieron operativos en México, en su momento. Eso cambió radicalmente y provocó muchas fricciones en ese tiempo con la embajada de Estados Unidos, con las agencias que estaban en contra de esa legislación.

La Presidenta puntualizó que recientemente promovió una reforma constitucional para hacer más expresas las restricciones a cualquier forma de injerencismo de un país en México y acotar con precisión los alcances de lo que pueden realizar en México. A Estados Unidos no le gusta o a las agencias, en particular, que no puedan entrar como entraban antes. Quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo.

–¿Siente que los están presionando a través de este tipo mensajes?

–Presión, no. Nosotros tenemos muy claro nuestros principios, lo que representan la ley y nuestro mandato popular. No, no hay presión; sencillamente, sí es importante que el pueblo de México siempre sepa esto y que bajo ninguna circunstancia se va a permitir el injerencismo o la violación a nuestra soberanía.