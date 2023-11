Acreedores de Tv Azteca en EU rechazan oferta de pago

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Acreedores de Tv Azteca en Estados Unidos rechazaron una oferta de restructura hecha por la televisora, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, por una deuda que asciende a 400 millones de dólares.

Según reportó Bloomberg, las partes se encontraban en negociaciones con supervisión de un tribunal y el conglomerado habría ofertado un pago por 45 millones de dólares; sin embargo, los tenedores habrían requerido que la entrega fuera por 105 millones de dólares.

Los tenedores entre los que se encuentran Plenisfer Investments, Cyrus Capital y Sandpiper poseen en conjunto bonos de deuda de Tv Azteca por 400 millones de dólares y han estado en disputa por largo tiempo.

Durante un periodo de 67 días a partir del 7 de septiembre de 2023, la compañía, el fiduciario y los tenedores participaron en una mediación ordenada por un tribunal de Estados Unidos , indicó Tv Azteca en un comunicado; sin embargo, al concluir la mediación, las partes no pudieron llegar a una resolución consensuada .

Tampoco hubo punto de acuerdo respecto al vencimiento, pues los acreedores no se dijeron dispuestos a extenderlo hasta 2034, sino solamente hasta 2030.

En 2022 un juez en México determinó que Tv Azteca no estaba obligada a pagar intereses sobre dichos bonos debido a afectaciones por la pandemia de covid-19.

El 21 de marzo de este año varios acreedores intentaron que se declarara una petición involuntaria de bancarrota de la empresa ante un tribunal de Nueva York. Tv Azteca se defendió diciendo que sus operaciones se centran principalmente en México.

El pasado 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud puso fin a la emergencia sanitaria.

Ayer Tv Azteca aseguró que continúa creyendo que una reestructuración consensuada de sus bonos de 2024 es lo mejor para todas las partes y sigue comprometida a mantener un diálogo continuo con los tenedores en un esfuerzo por lograr ese resultado .

Deuda por $26 mil millones en México

En México, el gobierno federal confió en que la decisión de los tribunales colegiados sobre los adeudos a la Hacienda Pública por 26 mil millones de pesos de una empresa de Ricardo Salinas Pliego sea apegada a la ley .

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no hay pleito con Salinas Pliego, pero subrayó que su gobierno no puede hacerse de la vista gorda. “No podemos de ninguna manera actuar como cómplices, ¿por qué el privilegio de quienes no pagan?”.

El ex procurador fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, dijo confiar en que la resolución de los colegiados sea apegada a la ley y que estos recursos ingresen a la hacienda pública .

Con información de Emir Olivares y Arturo Sánchez