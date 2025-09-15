Sin Milpillas, Zacatecas enfrentará crisis hídricas en sus zonas urbanas: gobernador

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Tras la marcha en Jiménez del Teúl en oposición a la construcción de la presa Milpillas, el gobernador David Monreal Ávila reiteró su respaldo a la que calificó como “el proyecto del siglo para Zacatecas”, asegurando que permitirá garantizar el agua durante los próximos 50 años.

- Publicidad -

Destacó que la cosecha de agua es una estrategia que existe en todo el mundo y que los especialistas hidráulicos, en biología y suelos tienen argumentos para defender el proyecto, sin descartar que el debate social y las manifestaciones, tanto en contra como a favor del proyecto, deban escucharse.

Rechazó enfáticamente haber suscrito algún compromiso en campaña para frenar la obra, afirmando: “Jamás, yo siempre he defendido el agua y la voy a defender”.

“Estoy haciendo jagüeyes, presas, represas, porque sé la bondad del agua; pregúntensela al ganadero, al agricultor, al ciudadano, qué hace sin agua”, agregó.

Recordó la cancelación de la obra del viaducto elevado en el boulevard metropolitano de la capital para señalar que, en su gobierno hay respeto a las instituciones, en ese caso por un mandato judicial.

El gobernador advirtió que, sin un proyecto como Milpillas, Zacatecas enfrentará crisis hídricas en sus zonas urbanas y agudizará la sobreexplotación de acuíferos obligando a perforar pozos de hasta 400 metros de profundidad, con costos que pueden superar los 10 millones de pesos por cada perforación equipada.

En cuanto al paquete económico federal para 2026, lo calificó como “ordinario con ligeros incrementos”. Dijo que las participaciones son “halagüeñas” con aumentos relevantes, aunque en materia de infraestructura solo contempla a Milpillas, recursos para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y alrededor de 50 millones de pesos destinados a sanidad.