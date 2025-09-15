Impugnará FGJEZ resolución de detención ilegal de los presuntos tratantes de blancas

Por: ALEJANDRA CABRAL •

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGJEZ), Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que impugnará la resolución de un juez que declaró ilegal la detención de los encargados de dos hoteles en Fresnillo donde se localizaron víctimas de trata en modalidad de explotación sexual, alegando que estos podían desconocer los actos ilícitos que se cometían en el interior.

“Se respetan las decisiones judiciales, pero no estamos de acuerdo”, expresó el fiscal reconociendo que el caso de los hoteles Morales y Primavera detonó una conversación amplia sobre “un hecho notorio público”.

Explicó que las personas que pagaban a cambio de actos sexuales también son investigadas pues al interior de las habitaciones se localizó droga.

Advirtió que hay pesquisas en Fresnillo, Trancoso, Guadalupe y Zacatecas capital, donde se indaga la operación de grupos de Telegram vinculados con prostitución y difusión de contenido íntimo.

El fiscal reveló que este sábado se concretó la entrega en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de un hombre extraditado desde Estados Unidos por violación equiparada. Fue recibido por agentes de Interpol y será trasladado a Zacatecas para ser presentado ante un juez.

Sobre la enfermera Perla Yajaira Ortega Muñoz, privada de la libertad el 18 de julio en la capital, el fiscal detalló que ya existe orden de aprehensión contra un probable responsable. Sin embargo, la persona señalada también fue reportada como desaparecida por su familia en Aguascalientes, por lo que se trabaja en esclarecer el motivo del delito y en dar con el paradero de ambos, apuntó.

Camacho Osnaya también actualizó las investigaciones por la desaparición de Juan Carlos Gaytán Requenes, exfuncionario del Instituto de la Juventud en Fresnillo, y de Joshua Jafet Zambrano, hijo del alcalde de Ojocaliente. Señaló que en el caso de Zambrano se han realizado cinco cateos, mientras que en el de Gaytán se sigue una línea de investigación relacionada con una motocicleta cuya matrícula aún no ha podido establecerse.

En cuanto a los hechos violentos del 10 de septiembre, cuando alumnos de la Prepa II de la UAZ fueron asaltados y agredidos en las inmediaciones del circuito ferial, Camacho indicó que ya fueron judicializadas dos personas, luego de recibirse ese mismo miércoles las denuncias de cuatro víctimas. Los imputados son trabajadores de la feria, originarios de Iztapalapa y Nezahualcóyotl; uno de ellos es menor de edad.

Ambos enfrentan cargos por robo calificado, lesiones y amenazas; el adolescente quedó en internamiento preventivo y el adulto bajo prisión preventiva justificada.