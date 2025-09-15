Crean UAZ y Gobierno de Zacatecas App Móvil para acercar servicios y programas a la comunidad migrante

Por: La Jornada Zacatecas •

La conjunción del talento de alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la colaboración con la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) y el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) permitió desarrollar una aplicación para acercar servicios y programas a la comunidad migrante.

Sezami Contigo busca fortalecer el vínculo entre las y los paisanos y el Gobierno del Estado, garantizar una comunicación eficaz, mediante notificaciones en tiempo real y brindar, a los primeros, acceso directo a programas, servicios y trámites, de forma clara y accesible.

La App móvil, compatible con Android e iOS, permite consultar información sobre programas, servicios y eventos. Gracias a la integración de notificaciones, las y los usuarios pueden recibir avisos importantes y revisarlos, incluso sin conexión a internet.

El equipo desarrollador, de la carrera de Ingeniería de Software de la UAZ, estuvo conformado por: Julieta G. Rodríguez Ruiz, docente de la carrera y coordinadora del proyecto; Alejandro Mauricio González, encargado de la dirección técnica; Jan Carlos Dehuma Ramírez, responsable de la integración del sistema web.

Asimismo, José Emmanuel Sandoval Sánchez, encargado del desarrollo y despliegue de la versión Android de la app; Elías Dávila Torres, especialista en la implementación de notificaciones y adaptación de la app para dispositivos iOS y Arturo Yared Elizondo Regino, diseñador y programador de la interfaz web.

Esta innovación con impacto social combina accesibilidad, autonomía y escalabilidad, asegurando que la información llegue de manera oficial, rápida y confiable a la comunidad zacatecana en el extranjero.