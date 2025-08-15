Recibe Gobernador David Monreal Ávila a Embajador de Irán en México; Zacatecas, primer estado que visita en el país

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas con México y Zacatecas, el Gobernador David Monreal Ávila recibió al Embajador de la República Islámica de Irán en el país, Abolfazl Padandideh.

Durante el encuentro en la capital zacatecana, el mandatario destacó las bondades que tiene el estado, como el primer lugar en producción de oro y plata y otros metales, así como la oportunidad de inversión y de realizar intercambios culturales, entre ellos se planteó la posibilidad de firmar un convenio de colaboración entre la ciudad de Zacatecas, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, con una urbe iraní, también con raíces culturales similares.

Luego de referir que las y los zacatecanos son gente afable, buena y amable, el Gobernador David Monreal refirió que Zacatecas es muy extenso, con más de 70 mil kilómetros cuadrados; una entidad con una influencia virreinal de la época de la corona y una capital con cerca de 500 años de su fundación. Aprovechó para hacer una invitación formal al Embajador para instalar una mesa de trabajo e intercambiar detalles sobre ámbitos culturales y comerciales con la participación del Gabinete estatal.

“Ojalá que ahora que tienes la representación de tu país te permita conocer toda la República Mexicana, que es muy bonita, y que también puedas con nosotros intercambiar las buenas experiencias, vivencias, prácticas de ustedes; así es que bienvenido a Zacatecas”, expresó el mandatario zacatecano al Embajador.

El Embajador Abolfazl Padandideh por su parte comentó que es un honor estar en Zacatecas, pues es la primera entidad que visita en el país y subrayó que, además de la producción de oro que ostenta esta región del país, “otro recurso precioso es su gente”.

El canciller iraní refirió que desde las primeras horas del viernes caminó por las calles del Centro Histórico y reconoció la bondad de la gente.

Ratificó que entre ambos países existe similitud en la cultura y su gente, pues al igual que los aztecas y los mayas, también en Irán hubo este tipo de tribus ancestrales. “En este caso, antes de venir a México, la cancillería iraní dijo que debía elegir tres países para ser Embajador, y yo tres veces elegí a México; por lo mismo, quiero mucho este país, a América Latina, como a mi familia”, externó el diplomático.

Luego de invitar al Gobernador David Monreal a que visite las oficinas de la Embajada iraní en la Ciudad de México y crear una hermandad entre una ciudad del país occidental y la capital del estado, el canciller refirió que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones nacieron hace 120 años. “Espero que con el apoyo de usted, pueda salir de México con orgullo”, recalcó.