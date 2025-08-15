Reconoce Pepe Saldívar a atletas guadalupenses de alto rendimiento

Por: La Jornada Zacatecas •

Guadalupe sigue siendo cuna de importantes deportistas, los cuales ponen en alto el nombre tanto del municipio como del Estado de Zacatecas y de México ante el mundo.

Por lo anterior, el presidente municipal, Pepe Saldívar brinda apoyos a atletas destacados, quienes han logrado importantes triunfos en sus carreras deportivas, impulsando diversas disciplinas y poniendo el ejemplo a la juventud guadalupense.

“Los apoyos que les otorgamos tienen la finalidad de seguirlos durante todo su camino y ponerlos de ejemplo para que las nuevas generaciones prefieran el deporte antes de cualquier vicio”.

“Estamos haciendo un importante esfuerzo en recuperar y rehabilitar espacios deportivos, que además son utilizados por ustedes deportistas de alto rendimiento y por la ciudadanía en general”, indicó Saldívar.

Los deportistas apoyados y reconocidos por el municipio son: Araguetze Nava, quien compite en Atletismo con un gran desempeño en carreras de fondo, participando en competencias de 5 mil metros, logrando buenos tiempos y posiciones y ganadora de varios podios.

Asimismo, Fuensanta Mena de tiro con arco, quien es una arquera guadalupense, teniendo una trayectoria destacada a nivel nacional como internacional, logrando medallas y reconocimientos importantes, incluyendo un oro en el Abierto de Arquería y la clasificación a la Olimpiada Nacional. Además, ha participado en concentraciones nacionales y ha competido con las mejores arqueras del país.

Además, Mateo Girón Félix de automovilismo, quien es un joven de 18 años nacido en Guadalupe, Zacatecas y se desempeña como piloto automovilístico profesional participando en competencias de TRUCKS MÉXICO SERIES 2025, con cuatro victorias consecutivas, logrando una racha histórica de nueve podios, además de ser ganador del Título de Novato del año 2022 merecedor al Casco de Plata por parte de la Federación Mexicana de Automovilismo (FADEM).

Los tres atletas se mostraron agradecidos y reconocieron el esfuerzo por parte del alcalde, quien ha mostrado una gran pasión porque Guadalupe sea una cuna importante de atletas zacatecanos.