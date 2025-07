Emiten recomendaciones para evitar ser víctimas de un fraude

Por: Jaqueline Lares Chávez •

En el programa radiofónico “Un Día con Tu Fiscalía”, transmitido desde la cabina de Lobos 95.5 FM de la Universidad Autónoma de Durango (UAD) Campus Zacatecas, se abordó el tema de la extorsión, un delito que ha ido en aumento no sólo en el estado sino en todo el territorio nacional. Miguel Frausto Rojas, coordinador de investigación y litigación de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Delitos de Alto Impacto, fue el invitado especial para analizar este fenómeno criminal que afecta directamente la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

La extorsión, definida legalmente como el acto de obligar a alguien a realizar o dejar de hacer algo mediante amenazas, violencia o intimidación con el fin de obtener un beneficio económico o de otro tipo, representa una grave violación a derechos fundamentales como la paz, la libertad y la seguridad personal. El experto explicó que este delito ha alcanzado tal magnitud a nivel nacional que la presidenta Claudia Sheinbaum implementó una estrategia focalizada en ocho estados donde se concentra el 66% de los casos, aunque destacó que Zacatecas, afortunadamente, no se encuentra entre estos estados prioritarios, lo que no significa que el problema no exista en la entidad.

En Zacatecas, la extorsión se manifiesta principalmente de dos formas: la directa, conocida como «cobro de piso», donde los delincuentes se acercan físicamente a comerciantes, transportistas o agricultores para exigir pagos bajo amenaza; y la indirecta, que se realiza a través de medios tecnológicos como llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o falsas amenazas de secuestro. Esta última modalidad representa el 70% de las denuncias en el estado y preocupa especialmente a las autoridades por su crecimiento exponencial en los últimos años.

El secuestro virtual se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas por los delincuentes, quienes fingen haber privado de la libertad a un familiar de la víctima para exigir rescates inmediatos. Frausto Rojas explicó que estos criminales suelen comenzar pidiendo cantidades exorbitantes como 100 mil pesos, pero que en cuestión de minutos reducen la cifra a montos más accesibles como 5 mil pesos, lo que delata la falsedad de sus amenazas. Muchas de estas llamadas provienen de otros estados o incluso de centros penitenciarios, utilizando chips con códigos de área locales (492, 493, 494) para generar confianza en sus víctimas.

Frente a este panorama, las autoridades ofrecieron una serie de recomendaciones clave para evitar caer en estas trampas. La principal es no contestar llamadas de números desconocidos, especialmente si tienen lada local pero no están registrados en la agenda del teléfono. También se insistió en la importancia de no proporcionar información personal por teléfono, aunque el interlocutor mencione datos reales como nombres de familiares o direcciones. Verificar siempre la situación con los supuestos secuestrados antes de actuar y ser extremadamente cuidadosos con lo que se comparte en redes sociales fueron otros consejos destacados, ya que los delincuentes suelen monitorear perfiles para obtener información valiosa.

Un aspecto fundamental que se resaltó durante el programa fue la importancia de la denuncia ciudadana. A pesar de que muchas víctimas prefieren no reportar estos casos por miedo o desconfianza, Frausto Rojas insistió en que denunciar es fundamental para combatir la impunidad. En Zacatecas se han abierto 144 carpetas de investigación por extorsión en lo que va del año, una cifra que, aunque preocupante, refleja una disminución comparada con años anteriores gracias a las campañas de prevención. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través del 089 (Denuncia Anónima) o el 911 (Emergencias), o acudiendo directamente a la Fiscalía Especializada, donde el servicio está disponible las 24 horas los 365 días del año.

El invitado destacó el trabajo coordinado que se realiza entre la Fiscalía, la Guardia Nacional, el Ejército y las policías estatales y municipales para perseguir este delito. Además, se mencionó la implementación de pláticas preventivas en escuelas y universidades, ya que los jóvenes y niños también son vulnerables, especialmente en casos de secuestro virtual y extorsión digital. Se alertó sobre nuevas modalidades delictivas como las aplicaciones fraudulentas de préstamos, que infectan los dispositivos con malware para robar información y luego extorsionar a las víctimas.

La extorsión es un delito grave, pero con prevención, denuncia y colaboración ciudadana, es posible combatirlo, fue el mensaje final del programa. Frausto Rojas reiteró el compromiso de la Fiscalía para brindar atención empática y soluciones efectivas a las víctimas, recordando que «no hay que preocuparse, sino ocuparse».