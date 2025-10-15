Acaba el sueño para Mineros

Por: La Jornada Zacatecas •

Los Mineros de Zacatecas se despidieron de la temporada 2025 de la Liga Caliente LNBP, al caer 73-86 ante Fuerza Regia en el cuarto juego de la Semifinal de Zona. Los regiomontanos se llevaron la serie 1-3.

Los de cantera y corazón de plata ganaron 17 partidos en la temporada regular y luego eliminaron a Santos del Potosí en el Play-In, sin embargo, anoche no lograron empatar la serie ante Fuerza Regia y quedaron fuera de la pelea por el título.

En el juego de anoche, el cuarto de la serie, Joaquín Valinotti encabezó la ofensiva de Mineros en el primer tiempo, tanto en la rotación de pelota como en puntos, anotó 14 unidades, de las cuáles 12 fueron por medio de cuatro triples. Romeao Ferguson y Dexter Mc Clanahan colaboraron con 7 puntos cada uno. Los Mineros se fueron al descanso 43-41 arriba.

Por el lado de Fuerza Regia Avry Holmes, Scott Bamforth, Brandon Paul, Lewis Sullivan y Joshua Ibarra levantaron la mano para no permitir que Mineros se alejara por más de 7 unidades en distintos momentos de ese lapso, al descanso la distancia solamente fue de 2 puntos.

La intensidad no cambió en el tercer capítulo, ambas escuadras defendieron como si fuera la última pelota de la temporada, aun así, surgió el talento de Mc Clanahan por el lado de Mineros quien conectó 7 unidades y de Shannon Shorter, quien desde la distancia acertó dos triples. Al final de ese cuarto el parcial era de 58-61.

En el periodo final Scott Bamforth marcó tres triples para alejar a su equipo en el score, los Mineros intentaron regresar, pero el tiempo terminó y Fuerza Regia sacó el triunfo con marcador final de 73-86.