Rumbo Renovado, el mensaje entre líneas

Por: La Jornada Zacatecas •

En las últimas horas, varios espectaculares con la frase “Es tiempo de rumbo renovado” o “Evolucionar” con las iniciales RR han aparecido en distintos puntos de Zacatecas y causado bastante revuelo en las redes sociales. Aunque carecen de firma partidista, es difícil no asociarlos con Rodrigo Reyes Mugüerza, actual secretario general de Gobierno y uno de los funcionarios más visibles de la actual administración.

La estrategia, discreta pero evidente, parece inscribirse en la lógica de la anticipación política. En un contexto donde la administración estatal adelantó la sucesión rumbo a la gubernatura del 2027, el mensaje “renovado” sugiere no sólo continuidad, sino también distancia: un intento por reposicionar una figura que ha mantenido perfil técnico, pero que hoy busca capitalizar su presencia en el gabinete.

Los espectaculares, con su diseño sobrio y el símbolo de los lentes —emblema característico del funcionario—, apelan más al reconocimiento visual que al discurso. Es comunicación política en clave: sin decirlo, lo dice todo.

Si se confirma su aspiración, Reyes Mugüerza enfrentará el reto de convertir la narrativa de “rumbo renovado” en una propuesta creíble, capaz de diferenciarse de un gobierno que si bien tiene importantes resultados en materia de seguridad. a dos años de que concluya el sexenio, falta que se cristalicen otros logros tangibles.