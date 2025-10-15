Avanza en el Senado reforma para transparentar el sistema aduanero y eliminar privilegios: Verónica Díaz

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el respaldo de la mayoría legislativa, el Senado de la República aprobó la Reforma a la Ley Aduanera, cuyo objetivo es combatir los privilegios, la corrupción y la discrecionalidad que durante décadas caracterizaron al sistema aduanero mexicano.

La senadora Verónica Díaz Robles destacó que, con la nueva legislación, se pone fin a un modelo heredado del periodo neoliberal, en el que las aduanas funcionaban como espacios de impunidad y de control privado sobre un patrimonio que pertenece a la nación.

Entre los principales cambios, se encuentra la creación del Consejo Aduanero, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de normas, garantizar la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas en las operaciones fronterizas y portuarias. Asimismo, los agentes aduanales deberán certificarse de manera continua, lo que permitirá profesionalizar el servicio y evitar prácticas discrecionales.

Otro punto relevante es que las concesiones aduanales dejarán de ser vitalicias, con lo cual se busca impedir que particulares se perpetúen en la gestión de espacios estratégicos del Estado.

La reforma también impulsa la digitalización de trámites y procesos, medida que apunta a reducir la evasión fiscal y cerrar espacios al contrabando.

“Con esta reforma —afirmó Díaz Robles— el poder vuelve al pueblo. Erradicamos la corrupción y garantizamos que la recaudación llegue a donde debe: al bienestar de todas y todos los mexicanos”.

El nuevo marco legal forma parte del proceso de transformación institucional que el gobierno federal impulsa para consolidar un sistema aduanero moderno, transparente y orientado al interés público.