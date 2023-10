Cecilia Toussaint festejará 45 años de trayectoria en el Teatro Esperanza Iris

Por: La Jornada •

Cantante, compositora y actriz, Cecilia Toussaint festeja 45 años ininterrumpidos de una ecléctica carrera musical en la que nunca he flaqueado , pero que ha forjado con perseverancia, disciplina y de manera autogestiva.

Estoy en un momento creativo y artístico donde siento una tremenda necesidad y enorme responsabilidad de hablar de temas que me parecen importantes, de sumarse a personas que están haciendo cosas por el bien de nuestro país; de no quedarse callados ante situaciones en las que uno no puede hacerse de la vista gorda. Hoy más que nunca tengo esa necesidad y obligación , dijo la intérprete en charla con este diario.

Toussaint, también pionera femenina del rock nacional, se refirió a su aniversario profesional, sus proyectos y el concierto Noche de Día y Otros Amaneceres con el que celebrará una prestigiada trayectoria el 21 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. En el recinto del Centro Histórico se escuchará lo mejor de su repertorio, compartirá su nuevo material y refrendará su amor por la música, que ha oscilado entre el rock, pop, blues, funk y bolero, por mencionar algunos géneros.

Durante un receso de la serie que se encuentra grabando, Toussaint puntualizó: estoy muy feliz de cumplir 45 años de carrera como lo estoy haciendo: activa, entusiasmada y con muchos proyectos por delante; así que todo está muy bien .

Subrayó: “estoy muy orgullosa, entusiasmada y conmovida de compartir con la gente en un concierto que fue muy importante hace 30 años llamado Noche de día, que se hizo ex profeso para grabar un disco en vivo; ahora me pareció un lindo regalo para mis seguidores recrear ese álbum, el cual tiene temas importantes de mi carrera”.

En el inmueble de Donceles, contó, “se escuchará completo Noche de Día, además de Cromático y sus dos nuevos sencillos: uno que lanzará el día 20, titulado Creo, compuesto por el grupo Eruca Sativa, que es una canción muy poderosa, la cual podrán escuchar en vivo, así como el tema The gringos are coming” que ya se encuentra en plataformas.

Cabe mencionar que el disco Noche de día reúne temas como: Noche de día, Prendedor, Carretera, Esquizofrenia, Me siento bien, pero me siento mal, Cáite cadáver y Dueña de mi esclavitud, por mencionar algunos. Además, en la línea de los festejos por sus 45 años en la música, Sony Music lanza a la venta una edición especial de ese álbum en formato de vinilo.

Sobre su incursión en el rock nacional, en una época donde no era fácil hacerlo, comentó: era muy complicado hacer nuestra carrera, además de ser una artista independiente. La verdad es que sí ha sido un largo y sinuoso camino, pero me siento muy orgullosa de haber tenido la posibilidad de hacerlo y de no flaquear nunca, aguantar vara y seguir adelante luchando .

A pesar de su ecléctica carrera, Cecilia Toussaint se piensa como una roquera. El rock sigue ocupando el mismo espacio que siempre. Para mí no es nada más un género musical, es una postura, una forma de pararse arriba de un escenario, una forma de un quehacer creativo y por supuesto estará presente conmigo siempre, es mi eje, sin ser el único género que a mí me interesa hacer .

La familia Toussaint, es reconocida por ser de prestigiados músicos y Cecilia no ha sido la excepción; incluso su hijo Julián André, también continúa con el legado artístico, pues es quien le produce, forma parte de la banda y acompaña con la batería en sus presentaciones. Comparto con él mi trabajo y la música; eso es un regalo de la vida , agregó la cantante.

También recordó: por fortuna me tocó crecer con tres hermanos maravillosos, músicos talentosos y extraordinarios seres humanos; me siento agraciada de la vida que tuve de niña, en mi casa rodeada de música y de arte; mis padres se preocuparon porque tuviéramos una educación artística y eso se les agradece .

Otro aspecto que tiene feliz a la cantante es que la organización ChildFund México la nombró Embajadora de Buena Voluntad y trabajará a favor de la defensa y promoción de los derechos de la niñez. Como parte de esa campaña que se efectuará en los próximos meses, la artista y la organización preparan la difusión de mensajes acerca de la situación actual de niños y adolescentes en las comunidades más vulnerables, con la finalidad de promover el apoyo y la participación de la sociedad.

Enfatizó: es muy importante hablar de temas fundamentales en el país como es la migración, los derechos humanos, los feminicidios, los desaparecidos o la terrorífica violencia; son cosas que no podemos pasar de largo, e insisto, nuestra obligación como gente que tiene opinión pública es hablar y poner a la vista de todos esas situaciones .

Cecilia Toussaint. Noche de Día y Otros Amaneceres será el 21 de octubre, a las 19 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles 36, Centro Histórico, cerca del Metro Allende.