Ocupa Zacatecas octavo lugar en pobreza Multidimensional

Por: Jaqueline Lares Chávez •

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, periodo que comprendió la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con los datos del Inegi, en 2024, el 29.5 por ciento de la población mexicana se encontraba en condiciones de pobreza, considerando esta condición multidimensional. Fueron 38.5 millones de personas. En comparación con 2018, cuando inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en donde se encontraban en esta condición 51.9 millones, lo significa que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza de 2018 a 2024.

Al presentar por primera vez el reporte de la pobreza multidimensional, el Inegi estimó que, en 2024, Zacatecas registró una pobreza multidimensional del 36.4% (605.3 mil personas), por encima del promedio nacional y ocupando el octavo lugar; de esta cifra, 32.9% estaba en pobreza moderada y 3.5% en pobreza extrema. El ingreso corriente per cápita fue de 5 mil 806.35 pesos, el séptimo más bajo del país. La pobreza afectó más al sector rural (44.3%), a mujeres (37.6%) y a niñas, niños y adolescentes (42.8%).

A nivel nacional, en 2024 la pobreza multidimensional (resultado del análisis conjunto de bienestar económico y derechos) afectó al 29.6% de la población, equivalente a 38.5 millones de personas, cifra que disminuyó 8.3 millones en comparación con 2022, cuando se registraba la cifra de 46.8 millones, siendo el 29.3 por ciento. En comparación con 2018 se ve una disminución de 13.4 millones.

De este total, el 24.2% (31.5 millones) se encontraba en pobreza moderada y el 5.3% (7 millones) en pobreza extrema. Además, el 5.8% de la población fue vulnerable por ingresos, el 32.2% por carencias sociales y el 32.5% no presentó ningún tipo de vulnerabilidad.

En Zacatecas, que ese año contaba con 1 millón 661 mil 732 habitantes, el nivel de pobreza multidimensional alcanzó 36.4%, es decir, 605.3 mil personas, lo que colocó a la entidad como la octava con mayor porcentaje a nivel nacional y por encima de la media nacional.

De ese total estatal, el 3.5% (58.6 mil personas) vivía en pobreza extrema, cifra que ubicó al estado en el lugar 17 nacional, por debajo del promedio nacional (5.3%). En comparación histórica, este fue el índice más bajo: en 2022 era de 5.1%, en 2020 de 3.9%, en 2018 de 3.6% y en 2016 de 3.8 por ciento. En cuanto a la pobreza moderada, 32.9% de la población (546.8 mil personas) se encontraba en esta condición, también el nivel más bajo en los últimos años: 39.1% en 2022, 41.8% en 2020, 45.6% en 2018 y 46.4% en 2016.

Por otro lado, la población vulnerable por carencias sociales sumó 482.8 mil personas (29.1%), mientras que la vulnerable por ingresos representó el 8.4% (139.5 mil). Mientras que la población no pobre y no vulnerable ascendió a 434.1 mil personas, equivalente al 26.1 por ciento.

En el análisis de privaciones sociales, se registró que 1,088.1 mil zacatecanos (65.5%) presentaban al menos una carencia social y el 14.4 % al menos tres. Entre los indicadores específicos, el rezago educativo afectó al 18.8% de la población, cifra 0.2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, aunque menor a años previos: 20.7% en 2022, 21.9% en 2020, 20.8% en 2018 y 19.3% en 2016.

El rezago educativo se refiere a la falta de conclusión de la escolaridad obligatoria en la edad correspondiente. Debido a que los años de educación obligatoria han variado con el tiempo, esta carencia incluye a la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela ni cuenta con educación obligatoria; a las personas de 22 años o más nacidas a partir de 1998 que no han concluido la educación media superior; a quienes tienen 16 años o más y nacieron entre 1982 y 1997 sin haber finalizado la secundaria; así como a las personas de 16 años o más nacidas antes de 1982 que no completaron la primaria.

En acceso a servicios de salud, 33.8% de la población presentó carencia, 0.4 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. Este indicador considera la adscripción o derecho a recibir atención médica en instituciones públicas o privadas. Aunque disminuyó frente a 2022 (36.7%), aumentó respecto a 2020 (23.8%), 2018 (11.7%) y 2016 (11.5%).

La carencia por acceso a la seguridad social alcanzó al 52.9% de los zacatecanos, 4.8 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. En cuanto a la calidad y espacios de la vivienda, el 3.1% presentó carencias, 4.8 puntos por debajo de la media nacional. La falta de servicios básicos en la vivienda afectó al 5.5% de la población, 8.7 puntos menos que el promedio nacional. En otro rubro, la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad alcanzó al 11.3%, 3.1 puntos menos que la media. Todos estos indicadores fueron menores en comparación con años anteriores.

En el espacio del bienestar económico (medido a través del Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC)), en 2024 las entidades con mayores ingresos mensuales fueron Nuevo León, Ciudad de México y Baja California Sur, con montos entre 10 mil 606.6 y 11 mil 494.8 pesos. Los ingresos más bajos correspondieron a Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con entre 3 mil 608.5 y 4 mil 850.2 pesos. Esto significa que en Nuevo León el ingreso promedio fue 3.2 veces superior al de Chiapas.

Zacatecas registró un ICTPC de 5,806.35 pesos, el séptimo más bajo del país, solo por encima de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (este último con 3 mil 608.51 pesos).

Otro indicador relevante es la razón entre el ingreso de la población en pobreza extrema y la de la población no pobre ni vulnerable. A nivel nacional, esta razón pasó de 3.2 a 1.9 veces entre 2022 y 2024. En Zacatecas, el cambio fue de 3.5 a 1.8 veces. Además, el 44.8% de la población estatal percibía un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos y el 13% estaba por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos.

Por grupos poblacionales, la pobreza afectó al 44.3% del sector rural y al 31.7% del urbano. Según sexo, el 37.6% de las mujeres y el 35.1% de los hombres vivían en esta condición. En cuanto a la edad, la pobreza multidimensional alcanzó al 29.8% de los adultos mayores, 33.8% de los adultos, 35.4% de los jóvenes y 42.8% de niñas, niños y adolescentes.